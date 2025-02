Így van Sallai Nóra hónapokkal a tragédia után: újabb hírek a színésznőről

A Jóban Rosszban egykori szereplője, Sallai Nóra az elmúlt hónapokban rendkívüli erőfeszítéseket tett, hogy visszanyerje fizikai és lelki erejét. Sajtóértesülések szerint Nóra egyre magabiztosabban mozog, már önállóan felül, feláll és lakáson belül magabiztosan közlekedik. Az orvosok is bizakodóak, nagy esélyt látnak a teljes felépülésre.

Sallai Nóra felépülés szépen halad, de látogatókat még mindig nem fogad

A színésznő a nehézségek ellenére sem fordult magába: egyre több barátjával és ismerősével veszi fel a kapcsolatot, érdeklődik róluk, azonban arra még nem áll készen, hogy látogatókat fogadjon. Úgy tudni, telefonon tartja a kapcsolatot azokkal, akik aggódtak érte, személyesen még nem akar senkivel találkozni, és az otthonát sem tudja elhagyni.

Sallai Nóra felépülése valódi csoda

A színésznő tavaly szeptember végén szenvedett súlyos autóbalesetet. A kisfia is vele volt — ő sajnos életét vesztette. Sallai Nóra hetekig válságos állapotban volt. A baleset óta többször is megműtötték, karácsony előtt térhetett haza a kórházból. Rehabilitációja jelenleg is zajlik.