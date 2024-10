Sallai Nóra is büntetést kaphat, felháborodtak a kommentelők

Sallai Nóra és elhunyt ötéves kisfia Alsónémedinél szenvedtek tragikus autóbalesetet szeptember 27-én. A gyermeket újraélesztés után szállították kórházba, ahol napokkal később elhunyt. A színésznőn, aki a baleset óta eszméletlenül fekszik a kórházban, naponta végeznek életmentő beavatkozásokat. Egy darabig mindenki biztosra vette, hogy a halálos közúti balesetet a másik autó sofőrje okozta, ám a napokban felmerült annak a lehetősége is, hogy esetleg Sallai Nóra is hibázhatott. A kommentelők háborognak.

Sallai Nóra lehetséges felelősségrevonása miatt felháborodtak a kommentelők

Forrás: Mediaworks archív

Vizsgálják Sallai Nóra szerepét és felelősségét a balesetben

Az mindenki számára egyértelműnek tűnik, hogy a másik autó sofőrje nem tartotta be a KRESZ szabályait, de hogy a Jóban Rosszban sztárja is felelős lehet a karambolért, az a kommentelők szerint elfogadhatatlan.

A brutális balesetet egy másik kocsi fedélzeti kamerája felvette, a felvételt látva többen szóvá tették, hogy Sallai Nóra nagyon lassan kanyarodott ki a kereszteződésből, ám erre jó oka volt. A helyiek szerint a kereszteződés nagyon nehezen belátható, ezért lassan ki kell tolni a kocsi orrát, hogy látni lehessen a balról érkező járműveket. A kilátást két tábla és egy villanyoszlop is nehezíti. Emellett a főútnak a kereszteződéshez közel enyhe íve is van, nem lehet messziről látni, ha autó érkezik, a másik jármű pedig nagy sebességgel vágódott ki ebből a kanyarból. Sallai Nórának tehát semmit nem tudott tenni, hogy elkerülje a balesetet.

Annak lehetősége, hogy részben a színésznőt is felelősségre vonhatják a baleset miatt, a hétköznapi ember számára elképzelhetetlen, nem véletlenül érkeznek sorra a felháborodott kommentek a közösségi médiában.

„Már az is baj, ha valaki óvatos. Találjátok ki, hogy Nóra volt a hibás, kenjétek rá az egészet. Nincs elég baja??? A gyereke meghalt, magatehetetlenül fekszik egy kórházban és néhányan azon vitatkoznak, hogy ő volt lassú és nem a másik gyors???” — háborgott az egyik hozzászóló, akinek példáját többen követték, hogy hangot adjanak véleményüknek és kétségeiknek.

„Pont elég büntetés lesz Sallai Nórának szembesülnie a fia halálával, akkor is magát hibáztatja majd, ha igaziból nem is hibázott. És akkor most jönnek ezzel, hogy ilyen lassan nem lehet vezetni, meg kanyarodni. Szégyellje magát mindenki”— fogalmazott egy másik hozzászóló.