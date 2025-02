Meghan Markle mindenkit megdöbbentett új posztjával: olyat mondott, amire senki sem számított

Meghan Markle hivatalosan is bejelentette új életmódmárkáját, az As Evert, amely leváltja az eredetileg tavaly tavasszal beharangozott American Riviera Orchardot. Most már tudjuk, miért vártuk hiába a márka megjelenését, de erre a váratlan fordulatra senki sem számított. A váltás egyik oka az volt, hogy nehézségek adódtak a védjegyekkel kapcsolatban, ugyanis az amerikai hatóságok elutasították az American Riviera Orchard név bejegyzését.

Meghan Markle átnevezte márkáját

Forrás: WireImage/Getty Images

A bejelentést egy rövid Instagram-videóban tette közzé a hercegné, amelyet montecitói otthonuk kertjében rögzített. A videóban egy pillanatra Harry herceg is feltűnik, aki egy telefonnal a kezében így szól Meghanhoz: „Ez egy felvétel.”

Tavaly azt gondoltam, hogy az American Riviera Orchard név jól hangzik. Ez a környékem, Santa Barbara beceneve. De ez a név arra korlátozott volna, hogy csak olyan termékeket forgalmazhatok, amelyeket ezen a területen gyártottak és termesztettek

– magyarázta Meghan.

Az As Ever termékpalettája az előzetes információk szerint igen széles lesz: háztartási cikkeket, mint például asztalterítők és szalvéták, bőrápolási és hajápolási termékeket, valamint lakásillatosítókat, például gyertyákat és diffúzorokat forgalmaz Meghan. Ezen kívül a kínálatban szerepelnek majd evőeszközök, kerti szerszámok és természetesen az elmaradhatatlan lekvárok, amelyeket a hercegné már korábban is említett.

Meghan Markle többször is utalt arra a videóban, hogy hosszú évekig nem tudta megosztani követőivel az ételek és a kertészkedés iránti szenvedélyét. „A The Tig is erre lett volna hivatott, és ez az, ami a legjobban kifejezi a szeretetnyelvemet” – mondta, utalva arra, hogy a királyi család miatt évekkel ezelőtt meg kellett szüntetni az életmódblogját. „Az As Ever azt jelenti, hogy „mindig is így volt". És most eljött az ideje, hogy ezt megoszthassam veletek.”

Sokan úgy vélik, hogy Meghan ezzel finoman célzott arra, hogy a királyi kötelezettségek miatt nem volt lehetősége teljes mértékben önmaga lenni.

Meghan Markle életmódműsora két hét múlva indul

A márka indulásával egy időben a Netflix is bejelentette, hogy Meghan életmódműsora két hét múlva elérhető lesz a streaming platformon. A vállalat üzleti partnere is lesz a márkának, és az As Ever termékei a Netflix House nevű fizikai üzletekben is elérhetők lesznek — az első boltok Dallasban és Philadelphiában nyílnak.