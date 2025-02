Időjárás: végre búcsúzhatunk a hajnali fagyoktól, ekkor jön az enyhülés

A jövő hét első napjaiban még többfelé lehet akár többórás napsütés is, de éjszakánként kemény fagyokra kell készülni és napközben is jellemzően 4-9 Celsius-fok között alakul a csúcshőmérséklet. Szerdától azonban egyre több lesz a felhő és megnő a csapadék esélye is, a hét végére pedig enyhülnek az éjszakai fagyok.

Hétfőn a Dunántúl nagyobb részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, másutt derült vagy gyengén fátyolfelhős, napos idő várható. Csapadék általában nem lesz, de délnyugaton jelentéktelen szitálás előfordulhat. A délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul. Időjárás: esőt és havat hoz a hét

Forrás: Shutterstock Kedden döntően derült, napos, száraz idő várható, de a nyugati, délnyugati megyékben több lehet a felhő és arrafelé kis mennyiségű vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. A délkeleti szél néhol megélénkül. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 9 és mínusz 3 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, derült helyeken ennél alacsonyabb, míg a borult tájakon ennél magasabb értékek is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 4-9 fok között valószínű. Szerdán az ország északkeleti harmadán nagyrészt derült, napos idő várható, másutt ugyanakkor több lehet a felhő, a Dunántúlon kisebb vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. A délkeleti szél néhol élénk lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 9 és mínusz 3 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, derült helyeken ennél alacsonyabb, a felhős részeken magasabb értékek is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 3-8 fok között valószínű. Csütörtökön országszerte sok lesz a felhő, de hosszabb-rövidebb napos időszakok bárhol lehetnek. Szórványosan kisebb vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat és a délkeleti szél időnként megélénkülhet. Reggelre mínusz 9 és 0 fok közé hűl le, kora délutánra 3 és 8 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult égre van kilátás és vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. A keleties szél időnként megélénkülhet. A minimum mínusz 6 és 0, a maximum 3 és 8 fok között alakul. Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult égre van kilátás, vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. A nyugati, majd északnyugatira forduló szél megélénkül. A hőmérséklet hajnalban mínusz 5 és 0, kora délután 2-7 fok között alakul. Vasárnap csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, de az északnyugati szél több helyen élénk maradhat. A hőmérséklet hajnalban mínusz 5 és 0, kora délután 0 és plusz 5 fok között valószínű.