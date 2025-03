A hormonrendszer érzékeny egyensúlya

A szervezet hormonális működése rendkívül finoman hangolt, amelyet számos tényező, köztük az étrend és a testmozgás is befolyásol. A drasztikus kalóriamegvonás és a túlzásba vitt edzések stresszként érik a szervezetet, amely ilyenkor túlélő üzemmódba kapcsol. Ennek következtében a kortizolszint megemelkedik, a nemi hormonok termelődése viszont csökkenhet. Az ösztrogénszint csökkenése a menstruációs ciklus felborulását okozhatja, amely rendszertelen vérzésben vagy akár a vérzés teljes kimaradásában is megnyilvánulhat. Emellett az alacsony ösztrogénszint hatással van a hüvely nyálkahártyájának állapotára is: a szövetek elvékonyodhatnak, kiszáradhatnak, csökkentve ezáltal a rugalmasságot, ami hüvelyszárazságot, irritációt és kellemetlen diszkomfortérzetet okozhat.

A nyári alakért folytatott harc sokakat sarkall drasztikus fogyókúrára és intenzív edzésre, ám kevesen gondolnak arra, hogy a túlzott megterhelés a hormonális egyensúlyt is felboríthatja.

Forrás: Shutterstock

A hüvelyszárazság nem csak az idősebb nőket érinti

Bár a hüvelyszárazságot sokan a változókorral hozzák összefüggésbe, valójában a fiatalabb nőknél is előfordulhat – különösen azoknál, akik drasztikus fogyókúrát folytatnak vagy túlzásba viszik az edzést. Az alacsony zsírtartalmú étrend, az elégtelen folyadékbevitel és a stressz tovább súlyosbíthatja a problémát.

A hüvely természetes hidratáltsága és mikrobiomegyensúlya szoros kapcsolatban áll az ösztrogénszinttel. Ha ez a hormon csökken, a hüvelyhám kevésbé lesz ellenálló, ami hajlamosabbá teheti a fertőzésekre is. Éppen ezért fontos, hogy a fogyókúra és az edzés ne legyen túlzottan megterhelő és megfelelően támogassuk a hüvely hidratáltságát.

Hirdetés

Mit tehetünk a hüvely hidratáltságának megőrzéséért?

A hüvelyszárazság megelőzése és kezelése többféle módon lehetséges:

Megfelelő étrend: az egészséges zsírok (például avokádó, olajos magvak, lazac) fogyasztása támogatja a hormontermelést és a sejtek megfelelő hidratáltságát.

Elegendő folyadékbevitel: napi 2-3 liter víz fogyasztása hozzájárul a szervezet optimális hidratáltságához, beleértve a nyálkahártyákat is.

Hüvelyi hidratáló készítmények: a gyógyszertárakban kapható, hialuronsavat, tejsavat, gyógynövényeket tartalmazó hüvelyi készítmények segíthetnek fenntartani a hüvelyhám nedvességtartalmát és rugalmasságát.

Mérsékelt edzés és pihenés: a túlzott fizikai megterhelés elkerülése érdekében fontos a regeneráció és a megfelelő tápanyagbevitel biztosítása.

Hormonális egyensúly támogatása: ha a menstruációs zavarok tartósan fennállnak, érdemes nőgyógyászhoz fordulni, aki szükség esetén hormonpótló terápiát vagy a természetes hormonális egyensúlyt támogató készítményeket javasolhat.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.