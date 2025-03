A banánhéj felér a botoxszal? A szakértők válaszolnak

A természetes szépségápolás egyre nagyobb teret hódít, és sokan keresik azokat a módszereket, amelyek nemcsak a bőrüket, hanem a környezetet is kímélik. Az egyik legújabb trend szerint a banánhéj nemcsak egy egyszerű melléktermék, hanem értékes összetevő is lehet a bőrápolásban. Sokan úgy vélik, hogy a banánban rejlő vitaminok – például a C- és A-vitamin – a héjban is megtalálhatók, így külsőleg alkalmazva is jótékony hatást fejthetnek ki. A jelenség mögött nemcsak a természetes szépségápolás iránti növekvő érdeklődés áll, hanem a fenntarthatóságra való törekvés is. Hiszen ha a mindennapok során elfogyasztott gyümölcsök héját újrahasznosíthatjuk, az csökkentheti a hulladék mennyiségét, miközben egyszerű, olcsó és vegyszermentes alternatívát kínál a bőrápolásban. A kérdés csak az, hogy valóban van-e tudományos alapja ennek a trendnek, vagy csupán egy újabb divathullámról van szó?

Az egyik legújabb trend szerint a banánhéj nemcsak egy egyszerű melléktermék, hanem értékes összetevő is lehet a bőrápolásban

Forrás: Shutterstock

A bőrgyógyászok véleménye a banánhéjarcápolási trendről

„Ennek a trendnek az alapja valószínűleg az, hogy a banán, és így a héja is, számos tápanyagot tartalmaz – C-vitamint, A-vitamint és más hasznos anyagokat” – mondja Dr. Helen He, MD, a Mount Sinai Egyetem bőrgyógyász adjunktusa. A szakértők szerint azonban nincs olyan kutatás, amely alátámasztaná, hogy azzal, ha a banánhéjat bedörzsöljük az arcunkba, javíthatjuk a bőrünk megjelenését, vagy hogy a banánhéj használata egyenértékű lenne a botoxszal.

A botoxinjekciók gyengítik, bénítják az arc izmait, vagy blokkolják az arc bizonyos idegeit, hogy átmenetileg csökkentsék a ráncokat. A banánhéjban nincs olyan anyag, amely hasonló hatást fejtene ki, mint a botox.

Bár a banánnak számos egészségügyi előnye van, a fogyasztásával bevitt tápanyagok nem feltétlenül fejtik ki ugyanazt a hatást, ha bőrápolásra használjuk őket.

A banánban lévő C-vitamin nem képes áthatolni a bőr barrierjén és felszívódni a dermiszbe, ahol ezek az összetevők kifejthetnék jótékony hatásukat

– magyarázta Dr. He.

Az orvos elmondta, hogy a bőrápolás szempontjából sokkal hatékonyabb olyan termékeket használni, amelyeket kifejezetten úgy fejlesztettek ki, hogy képesek legyenek áthatolni a bőr természetes védőrétegén. Véleménye szerint ezek a speciálisan formulázott kozmetikumok sokkal eredményesebbek lehetnek a bőr táplálásában és védelmében, mint a banánhéj alkalmazása, mivel célzottan tartalmazzák a szükséges hatóanyagokat, és biztosítják azok megfelelő felszívódását. ​