Egy új kutatás borít mindent, amit eddig a kómás betegekről hittünk: éberebbek, mint gondoltuk

További kutatás az agyhullámokról

A Harvard Egyetem tudósai EEG és MRI segítségével súlyos agykárosodást szenvedett betegeknél állapították meg az agyi aktivitást, 15 év adatai alapján.

A betegek megértették a nyelvet, emlékeznek az utasításokra, de még a figyelmet is képesek voltak fenntartani, még akkor is, amikor úgy tűnt, nem reagálnak.

Miért fontos a kutatás a kómás betegek szempontjából?

Az eredmények segítenek megérteni a kóma állapotában lévő páciensek szempontjait, de a kómás betegek ápolása során is nagy segítséget nyújtanak. Azt már eddig is tudtuk, hogy egy kómás beteg hall, de a kutatás alapján jóval többet érzékelhet környezetéből. A felfedezés az érintettek családja számára is hozhat némi megnyugvást.