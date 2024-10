Michael Schumacher hamarosan egy újabb eseményen vehet részt - Már nem őrzik 7 lakat alatt a legendát?

11 évvel a síbalesete után jelent meg először a nyilvánosság előtt Michael Schumacher, méghozzá a lánya esküvőjén. A hírek szerint nem ez lesz azonban az utolsó alkalom, kiderült, milyen eseményen vehet részt legközelebb.

Michael Schumacher újabb eseményen vehet részt

Forrás: Photo by Saeed

Michael Schumacher ezen az eseményen vehet részt

Michael Schumacher 11 évvel a balesete után a lánya esküvőjén jelent meg először a nyilvánosság előtt. A menyegzőt a család mallorcai villájában tartották, és szigorú biztonsági intézkedéseket vetettek be azért, hogy az eseményről semmi ne kerüljön ki a sajtóba. A helyi média arról számolt be, hogy a mintegy 30 percig tartó szertartás végén, délután 4 óra körül kötötte össze az életét Gina-Maria Schumacher és Iain Bethke, és hosszú évek óta ez volt az első alkalom, hogy az egykori pilótát az egészségügyi személyzeten és a család szűk körén kívül bárki más is láthatta.

Hamarosan pedig ez megismétlődhet, ugyanis akár a fiát, Mick Schumachert is láthatja megházasodni. A 25 éves férfi Laila Hasanovic modell alkot egy párt, és a lány nemrég Instagram-oldalán utalt arra, hogy bizony megtörtént az eljegyzés. A kezéről posztolt, a gyűrűsujján pedig egy gyönyörű, ékkövekkel kirakott ékszer látható. A felvételhez pedig a következőket írta: „Akkor vége a játéknak". Az eljegyzést még hivatalosan nem erősítették meg ugyan, de a bejegyzés sokatmondó.