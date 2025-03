Zokniban aludni? Ne kövesd el ezt a végzetes hibát

Zokniban aludni néha felér egy mennyei kényeztetéssel, nem mellesleg a megfelelő zokni hozzásegít a gyorsabb elalváshoz, ami jól jön egy hosszú és fárasztó nap végén. A finom, puha zokni melegen tartja a lábfejünket, a kitáguló erek pedig lehűtik a testet. Az alacsonyabb testhőmérséklet pedig azt az üzenetet továbbítja az agynak, hogy ideje aludni. Tehát aki zoknit húz hideg lábaira, vélhetően hamarabb tud majd álomba szenderülni. Az éjszakai zoknis lábacskáknak azonban még számos egészségügyi előnye van.

Zokniban aludni: 5 okot is mondunk mellette

Forrás: Shutterstock

Zokniban aludni: több a lehetséges előnye, mint a hátránya

1. Javít a vérkeringésben

Zokni segítségével a hideg téli estéken kevésbé fogunk fázni, illetve átmenetileg vérkeringésünket is felélénkítheti. Ez pedig segít csökkenteni a testmaghőmérsékletet, ami azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban elalszunk. Ily módon a zoknis alvás jót tehet az álmatlanságban szenvedőknek, mivel hosszabb pihenéssel és kevesebb alvásmegszakítással is összefügg. Fontos azonban, hogy gumírozás nélküli zoknit válasszunk erre a célra, a szoros zokni elszoríthatja a lábfejünket, és akár lábdagadással is ébredhetünk.

2. Csökkenti a hőhullámokat

A menopauza alatti hőhullámokat általában a testmaghőmérséklet megugrása váltja ki, így azoknak a nőknek is ajánlatos zokniban aludni, akik épp a menopauza kezdeti időszakában vannak. A hőhullámokat a test hormonváltozásai okozzák, amitől az érintettek az éjszaka folyamán többször is felébredhetnek. Amikor zokniban alszunk, megkezdődik az értágulás folyamata, ami lehetővé teszi a testünknek, hogy gyorsabban lehűljön, ami pedig elviselhetőbbé teszi a hőhullámokat is.

Ha zokniban alszol, több oxigén jut a végtagjaidba, az izmok könnyebben ellazulnak

Forrás: Shutterstock

3. Nyugtató hatása is van

A lábak melegítése segíthet relaxálni és csökkenti a feszültséget, ami elősegítheti a gyorsabb és pihentetőbb alvást. A zokniban alvás azonban nem csupán az éjszakai pihenésünkre van pozitív hatással, hanem az elalvásra is, amelyen rengeteget tud könnyíteni és gyorsítani. Utóbbi megállapítást a Weekly Journal of Science című folyóiratban megjelent tanulmány is alátámasztja, amely szerint a megszokottnál akár 15 perccel korábban el tudunk aludni, ha nem hidegek a lábaink.

4. Csökkenti a Raynaud-szindróma tüneteit

A Raynaud-szindróma egy olyan tünetegyüttes, amelynél a végtagokban (leginkább az ujjak végein, de változatos kiterjedésben) keringészavar áll be. Ez az állapot azt eredményezheti, hogy az ujjak vége ellilul, előtte pedig fokozatosan apró görcsöket okozhat az ujjakban és a lábujjakban, valamint zsibbadáshoz, hidegséghez és elszíneződéshez vezethet. A zokni azonban melegen tartja a lábakat, ami pedig támogatja a jobb vérkeringést, és nagyban hozzájárul a betegség néhány tünetének enyhítéséhez.

5. Megakadályozza a bőr kiszáradását

Ha száraz a bőrünk, különösen télen, a hidratáló krémmel együtt kombinált zokniban alvás segíthet megőrizni a bőr nedvességtartalmát, mivel a zokni „védőpáncélt” biztosít, ami segíti a hidratáló hatékonyabb felszívódását és csökkenti a bőr feszülő érzését. A legjobb megoldás, ha panthenolt és avokádóolajat tartalmazó hidratáló krémet választunk erre a célra. A végeredmény reggelre egy puhább és sima, ápolt lábikó.

Mire figyelj, ha ma este zokniban aludnál el? Talán nem kell hangsúlyoznunk, hogy mindezek okán a zokniban alvás hosszú távú életminőség-javító hatással bírhat. Ugyanakkor, ha mindezt nem egy frissen lecserélt tiszta zokniban tesszük, hanem abban, amit egész nap a lábunkon volt, az bizony csúnyán is elsülhet.

A kutatók – vizsgálati eredményekkel alátámasztva – bebizonyították, hogy az egész nap használt zoknik 50 százalékán kimutatható a Pseudomonas aeruginosa nevű baktérium, mely a szakemberek szerint a tüdő, a légutak, valamint a húgyutak fertőzéséért egyaránt felelős lehet. Éppen ezért, ha szeretünk zokniban aludni, akkor fontos, hogy mielőtt ágyba bújunk, előtte tiszta zoknit húzzunk.