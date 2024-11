A hideg lábujjak súlyos egészségügyi problémát is jelezhetnek: íme az 5 intő jel

Antalfi Krisztina

A hideg hónapokban biztos te is megtapasztaltad már, hogy még a fűtött lakásban is jéghideg a lábad. A legtöbbször csak felhúzunk egy meleg zoknit, és nem foglalkozunk vele, pedig a hideg lábujjak komoly egészségügyi problémát is jelezhetnek.

A hideg lábujjak főleg nálunk nőknél gyakori probléma, amiről gyakran megfeledkezünk. Az őszi-téli időszaknak azonban a lábujjak és a körmök fontosabbak, mint azt elsőre gondolnánk. Állapotuk jelzést adhat az általános egészségi állapotunkról, különösen, ha a megjelenésükben változások tapasztalhatók. A szívbetegség jeleitől kezdve a gombás körömfertőzésig sok mindent elmondhat, ha kicsit jobban odafigyelünk a lábunkra. Hideg lábujjak: van-e okunk az aggodalomra?

Forrás: Shutterstock Hideg lábujjak, és ami mögötte van Rossz vérkeringés A rossz keringés lehet a hideg lábujjak egyik fő oka, amit számos alapbetegséget okozhat. Ezek közé tartozhat a cukorbetegség, a perifériás artériabetegség, a szívbetegség, a visszérbetegség, az alvadási zavarok, a pajzsmirigyproblémák és az olyan betegségek, mint a lupusz vagy a reumás ízületi gyulladás. A köröm alakjának megváltozása A lábkörmök alakja is jelezheti az egészségi állapotot. Ha a lábkörmeid görbének vagy kagylósnak tűnnek, az vérszegénység, pajzsmirigy-alulműködés vagy autoimmun betegség jele is lehet. Ha pedig „bunkós alakúak”, az cisztás fibrózis szív- és érrendszeri betegség, tüdőrák vagy tüdőbetegség, illetve a vér alacsony oxigénszintje lehet a következménye. Nagy stressz, illetve szorongás hatására is hidegek lehetnek a lábaink

Forrás: Shutterstock Az ember testhőmérséklete többé-kevésbé állandó, ami fontos feltétele a sejtek megfelelő működésének. Az állandó testhőmérséklet annak eredménye, hogy a szervezetben lejátszódó hőtermelés és a testfelületen keresztül történő hőleadás kiegyenlíti egymást. Az állandó testhőmérséklet kialakításában több szerv is szerepet játszik, működésüket az idegrendszer hangolja össze. Duzzadt lábujjak A keringési rendszer problémái, beleértve a rossz véráramlást vagy a nyirokrendszeri problémákat, a lábujjak duzzanatát eredményezhetik. Ezt kiválthatják gombás fertőzések, traumás sérülések, pikkelysömör és köszvény. De mélyvénás trombózis, veseelégtelenség, antidepresszánsok és szteroidok vagy hormonok szedése szintén okozhat lábujjduzzanatot. Bizsergés vagy zsibbadás A perifériás neuropátia az agyon és a gerincvelőn kívüli idegek károsodása, amely gyakran a kezeletlen cukorbetegség következménye A perifériás neuropátia nevű, legyengítő állapot bizsergést, zsibbadást vagy égő érzést okozhat a lábfejben vagy a lábujjakban. Más tünetek gyengeséget, fáradtságot és izomgörcsöket okozhatnak.