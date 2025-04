Lesifotók kerültek elő: így néz ki az 50 éves Drew Barrymore fürdőruhában

Drew Barrymore-t az 50. születésnapja után néhány héttel örökítették meg a floridai tengerparton, amint virágmintás fürdőruhában élvezte a napsütést és a hullámokat. Az lesifotók tanúsága szerint a színésznő szuper formában van annak ellenére is, hogy azon sztárok közé tartozik, akik nem – vagy csak nagyon kevés – plasztikai beavatkozást végeztettek magukon.

Drew Barrymore a strandon

Forrás: Profimedia

Drew Barrymore 50 éves lett

Február 22-én ünnepelte 50. születésnapját Drew Barrymore. A gyerekszínészként megismert és azóta is sikeres világsztárt a The Drew Barrymore Show felvételén a gyerekei, Olive és Frankie is meglepték: nem is akárhogyan. A színésznő a könnyeivel küszködve fogadta az ajándékokat, de a legjobban Amirah Kassem egyedi tortáinak örült, amit a gyerekek álmodtak meg. Frankie tortája az anyukájának fehér és rózsaszín csíkos vajkrémmes édesség volt, amelyet színes virágok díszítettek. A másik, Olive alkotása, szivárványszínű torta volt, amelyen egy rajz szerepelt.