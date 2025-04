Válni készül Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones – Már a vagyonon osztozkodnak

Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones házassága a hírek szerint mélyponton van, és a pár jelenleg azon dolgozik, hogy pénzzé tegye a ingatlanjaikat. Lapértesülések szerint a háttérben már zajlik az osztozkodás, és ez a különálás egyértelmű jele.

Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas utoljára 2024 decemberében jelent meg a vörös szőnyegen

Forrás: Getty Images

Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones válása: a színésznőnek már túl öreg a férje

A bennfentesek szerint a 80 éves Michael Douglas fizikai és szellemi állapota egyre inkább megnehezíti a közös életet. „Törékenyebbnek tűnik, mint valaha, és már nem olyan gyors gondolkodású és mozgékony, mint régen, és ez problémát jelent Catherine számára” – fogalmazott a lapnak egy forrás.

Az 55 éves színésznő – aki 25 évvel fiatalabb férjénél – a hírek szerint inkább „gondozóként”, mint feleségként él Michael oldalán. „A karrierje háttérbe szorult Michael gondozása miatt. Catherine szeretné beutazni a világot, golfozni, több filmet forgatni és érdekes emberekkel dolgozni, Michael pedig nem tud lépést tartani vele. Ehelyett otthon ül és a világ dolgai miatt aggódik. Szomorú ez a helyzet” – mondta a forrás. A házaspár gyermekei – Dylan (24) és Carys (21) – már felnőttek, már miattuk sem kell együttmaradniuk.

Úgy tudni, a pár több közösen birtokolt ingatlant is piacra dobott. 2018-ban a bermudai ingatlanukat 10,6 millió dollárért hirdették meg, míg 2021-ben a New York-i Central Park Westen található penthouse lakásuk 21,5 millió dollárért került piacra – igaz, annak eladásától később elálltak. Emellett megváltak a Mallorcán található 32,4 millió dollárra becsült nyaralótól is, és szintén eladásra kínálták azt az észak-New York államban lévő birtokot, amely 2019 óta az elsődleges otthonuk, 12 millió dolláros áron.

„Az, hogy eladják az ingatlanjaikat, sokakat megdöbbentett. A környezetükben azt suttogják, hogy ez azt jelentheti, hogy válás felé tartanak” – árulta el egy közeli forrás.