Kvíz: Mennyire ismered Drew Barrymore életét és legikonikusabb filmjeit?

8/10 Az 50 első randi című filmben egy olyan lányt alakít, akinek a rövidtávú memóriája megsérült. Melyik klasszikus dal csendül fel, amikor kiderül, hogy mégis emlékszik bizonyos dolgokra?

The Beach Boys: Wouldn't It Be Nice The Police: Every Breath You Take Israel IZ Kamakawiwoʻole: Over the Rainbow