Valami nagy baj van Nicole Kidmannel: férje betegre aggódja magát miatta

Nicole Kidman ismét a kamerák elé állt, annak ellenére, hogy korábban azt nyilatkozta: 2025 hátralévő részében visszavonul a munkától, hogy meg tudja gyászolni nemrég elhunyt édesanyját, és a családjára koncentráljon. Férje, Keith Urban aggódik és rettenetesen frusztrált – állítja egy bennfentes.

Nagyon aggódik Keith Urban Nicole Kidmanért

Nicole Kidman újra forgat: alig pár hetet pihent

A 57 éves Oscar-díjas színésznőt nemrég a Margo’s Got Money Troubles című film forgatásán látták, alig egy hónappal azután, hogy a Holland című thriller premierjén úgy nyilatkozott: kizárólag a Kilenc idegen folytatásán dolgozik majd, azt követően pedig pihenőt tart.

„Még egy hónap sem telt el, és máris visszatért a forgatásra. Keith nem dühös, de aggódik, és érthető módon nagyon frusztrált” – fogalmazott a forrás, aki szerint a countryénekes attól tart, hogy felesége még nem dolgozta fel édesanyja, Janelle Kidman tavaly szeptemberi halálát.

A bennfentes hozzátette: „Tudja, hogy Nic mennyire szereti a munkáját, de úgy gondolja, most önmagát kellene előtérbe helyeznie – erre neki és a gyerekeknek is szüksége lenne, ám minden alkalommal a munkát választja.”

A forrás szerint a színésznő „a munkába menekül”, de Urban nem tudja, meddig bírja ezt a tempót. A zenész „csak azt szeretné, ha felesége végre időt adna magának a gyászra és a regenerálódásra”. Nicole Kidman egyszerre több filmes munkát is elvállalt, és ha ez nem lenne elég divatkampányokban is részt vesz, jótékonysági szervezetekkel dolgozik, és a barátainak is segít.

Keith Urban jelenleg turnézik, így nem tud fizikailag a felesége mellette lenni. A családjuk a Nashville-i birtokon él, amelyet 2008-ban vásároltak. A 1115 négyzetméteres, hét hálószobás kastély mellett Beverly Hillsben és New Yorkban is rendelkeznek ingatlanokkal, valamint Ausztráliában is több házuk van. A házaspárnak két gyermeke született: Sunday Rose (16) és Faith Margaret (14).