Durva igazság: ez állhat a pattanásaid, fejfájásod és refluxod mögött!

6. Pánikbetegség és légzőszervi problémák

A pánikrohamok során fellépő légszomj, hiperventilláció és mellkasi fájdalom gyakran pszichoszomatikus eredetű. Az asztmásoknál is megfigyelhető, hogy a stresszes időszakokban a tüneteik rosszabbodnak.

Hogyan kezelhető a pszichoszomatikus betegség?

Mivel a pszichoszomatikus betegségek hátterében lelki problémák állnak, a kezelés is elsősorban ezekre irányul.

1. Stresszkezelés és életmódváltás

Rendszeres testmozgás

Relaxációs technikák (jóga, meditáció, légzőgyakorlatok)

Egészséges táplálkozás

2. Pszichoterápia

A pszichoterápia segíthet a stressz és szorongás kezelésében, valamint a lelki traumák feldolgozásában. Különösen hatékony lehet a kognitív viselkedésterápia vagy a mindfulness-alapú stresszcsökkentés.

3. Orvosi kezelés és gyógyszeres terápia

Súlyosabb esetekben gyógyszeres kezelésre is szükség lehet, például antidepresszánsok, szorongásoldók vagy fájdalomcsillapítók formájában. A pszichoszomatikus betegségek jól mutatják, hogy a testi és lelki egészség elválaszthatatlan egymástól. A stressz, a szorongás és a feldolgozatlan érzelmi problémák komoly testi tüneteket okozhatnak, amelyek hosszú távon is befolyásolhatják az életminőséget. A megelőzés és a kezelés érdekében fontos, hogy figyeljünk a lelki egészségünkre is, és szükség esetén kérjünk szakembertől segítséget.