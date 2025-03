Emma Stone melltartó nélkül, egy átlátszó csipkeruhában jelent meg a párizsi divathéten

A Szegény párák sztárja a párizsi divathéten mutatta meg magát. Nem, Emma Stone most nem egy új hajat villantott, hanem - tőle nem megszokott módon - egy meztelenruhában lépett a vörös szőnyegre.

Emma Stone meglepő ruhában jelent meg a vörös szőnyegen

Forrás: Getty Images

Emma Stone fehérnemű nélkül lépett a vörös szőnyegre

A színésznő a párizsi divathéten kavarta fel az állóvizet a halóinghez hasonló ruhájával. A Louis Vuitton őszi bemutatóján mutatta meg magát Emma Stone a kétszeres Oscar-díjas színésznő. Évek óta együttműködik a márkával ezért nem is volt meglepő, hogy most is valami vadabb megjelenéssel fog kitűnni. Ami rajongók szerint, már csak a pixie frizurájával is sikerült volna.

Egy csipkés, fekete, hálóinghez hasonló LV ruhát viselt, ami alatt jól láthatóan nem viselt melltartót. A hajában egy fekete hajpánt volt és emellett hatalmas karika-fülbevalóval koronázta meg a kinézetét.

A kommentelők szerint, Emma újdonsült kinézete nem a legszerencsésebb, és alig várják, hogy a színésznő visszatérjen régi, hosszú, vörös hajú önmagához.