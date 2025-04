Nők milliói hordják rosszul ezt a ruhadarabot - Fájhat tőle a fejed, a nyakad és a hátad is

Felmérések szerint a nők 80%-a nem megfelelő méretű melltartót visel, és sokan még sportoláshoz sem olyat választanak, ami tökéletesen tartja a kebleket. A rossz melltartó azonban nemcsak kényelmetlen, de ártalmas is lehet. Általában a nők kisebbet hordanak, mint amekkorára szükségük lenne, és ennek szakértők szerint az az oka, hogy a legtöbben rosszul tudják a méreteiket. Egy másik felmérés során ráadásul az is kiderült, hogy a nők 29%-a akkor is megveszi azt a melltartót, ami tetszik neki, ha tudja, hogy kényelmetlen lesz.

A rossz melltartó viselése fájdalmakat is okozhat.

Több, mint egy esztétikai probléma

Ha kicsi a melltartó, akkor meglehet, hogy a pántok bevágnak a bőrödbe, ez pedig nem mutat jól, és pólón, ruhán keresztül is szembetűnő lehet. A másik gyakori jelenség, hogy kibuggyannak a keblek, ugyanis a legtöbb nő egy mérettel kisebb kosarat visel, mint kellene. De emellett az is árulkodó jel, ha szúr a merevítő, vagy hátul felcsúszik a pánt. Sok nő egyszerűen beletörődik, hogy a melltartó kényelmetlen, és a szépségért meg kell szenvedni, de ez szakértők szerint egyszerűen így nem igaz: a megfelelő méretű melltartó olyan, mintha nem viselnél semmit, vagyis nem látszik, és nem is érzed, hogy rajtad van. De túl azon, hogy nem néz ki jól, a melltartó méret az egészséged miatt is fontos, hiszen ha hosszú távon rosszat viselsz, annak komoly következményei lehetnek.

Mi mindent okozhat a rossz melltartó?

1. Fájhat a nyakad és a hátad

Egyes kutatások szerint a nagyobb keblű nők, ha rossz méretű melltartót viselnek, a súly miatt, illetve amiatt, hogy a fehérnemű nem ad megfelelő alátámasztást, fájdalmat tapasztalhatnak a hátukon, vállukon. A rossz melltartó hatására ugyanis rossz lesz a tartásuk, ez pedig izomfájdalmakat okozhat.

2. Fájdalmat érezhetsz a melleidben

Ha túl kicsi a melltartó, és nem férnek el a keblek kényelmesen a kosárban, akkor idővel, a nyomás miatt fájdalom jelentkezhet bennük.

3. Bőrproblémákat tapasztalhatsz

Striák nemcsak a terhesség alatt alakulhatnak ki a mellek bőrén, hanem akkor is, ha a melltartó nem ad megfelelő támasztást; ilyenkor a bőr hirtelen nyúlása miatt megjelenhet ez a kellemetlen bőrprobléma.