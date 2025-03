5 nagyon furcsa ok, amiért folyamatosan fájhat a fejed

2. Rossz testtartás munka közben

Ha görnyedve ülsz az asztalnál vagy lehajolsz a számítógép fölé, az izomfeszültséget okozhat, ami migrénhez vezethet. És ez még nem minden. „A migrén önmagában is izomfeszültséget okoz, és ez egy ördögi kört eredményez” – mondja Dr. Mauskop. „Tehát az izomfeszültség egyszerre kiváltó tényező és következmény a migrénes rohamoknál.” Ez elég csalódást keltő, de egyben hatalmas motiváció is lehet, hogy többet tanulj az ergonómiáról és arról, miért érdemes többet állni és kicsit átmozgatni magunkat munka közben.

3. Stressz

A közhiedelemmel ellentétben a stressz nem okoz fejfájást, még akkor sem, ha úgy tűnik, mintha a főnököd vagy a szerelmed kihozna a sodrodból. Amit a stressz valóban csinál, az a fájdalom fokozása.

A fejfájások gyökere genetikai eredetű, „de az olyan kiváltó tényezők, mint a stressz, gyakrabban és súlyosabban váltják ki a rohamokat. A stressz adrenalin felszabadulásához vezet, ami viszont a magnézium kimerüléséhez és más biokémiai változásokhoz vezet, amelyek migrénes rohamokat okoznak” – magyarázza Dr. Mauskop.

4. Kávé és koffein

A koffein valójában enyhítheti a fejfájást, sok vény nélkül kapható, illetve receptre felírt gyógyszer tartalmaz is koffeint. Ugyanakkor a koffein súlyosbíthatja is a fájdalmat. A rendszeres koffeinfogyasztás, még két csésze kávé is, hosszú távon hozzájárulhat a fejfájások súlyosbodásához, mivel a koffein folyamatos fogyasztása után a megvonás - amikor valaki nem kapja meg a megszokott adagot -, fejfájást vagy migrént idézhet elő.

5. Hormon változások

Görcsök, rossz hangulat, látszólag végtelen mennyiségű vérzés. A menstruációd rendszeresen hozza a "jó dolgokat", és a gyakori fejfájások is részei lehetnek ennek. „Az ösztrogén szintjének csökkenése ovuláció előtt, különösen a menstruáció előtt, fokozza a fájdalomérzékenységet és csökkenti a migrén küszöbét”– mondja Dr. Mauskop.