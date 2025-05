Rejtett függőségek, amik lehet, hogy a te életedet is megkeserítik

3. Edzésfüggőség

A rejtett függőségek közül ez a legalattomosabb, hiszen edzeni az egészséges életmód része, nem lehet ártalmas, gondolják sokan. Csakhogy az edzést is túlzásba lehet vinni, és nem is nehéz, hiszen a testmozgás boldogsághormonokat szabadít fel, testileg és lelkileg is jobban érezzük magunkat utána, így nem csoda, hogy sokan többet akarnak. Az edzésfüggőség káros hatásai között megjelenhetnek az étkezési- és testképzavarok, a társas kapcsolatok hanyagolása, sérülések a túlzásba vitt sport miatt. Feladni nem kell az edzést, de ha valaki arra gyanakszik, hogy függ a testmozgástól, érdemes mértéket tartani, és ha nem megy, szakember segítségét kérnie.