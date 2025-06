Eddig rossz időpontban etted a banánt: mutatjuk, mikor kellene fogyasztani ezt a vitaminbombát

A banán napjaink egyik legnépszerűbb gyümölcse. Számtalan édesség, és ital alapanyaga is, miközben a nyers gyümölcsöt is pillanatok alatt elkapkodják a polcokról. A legtöbb családban szinte alapélelmiszernek számít, mivel a gyerekek és a felnőttek is szívesen fogyasztják, emellett pedig a sportolók egyik kedvenc nassolnivalója. A banán tele van vitaminnal és kiváló szénhidrátforrás, ezért keményebb edzések előtt és után is szívesen fogyasztják az emberek. Azt viszont kevesen tudják erről a világbajnok gyümölcsről, hogy ha közvetlenül alvás előtt fogyasztjuk, akkor segíthet a pihentető alvás elérésében is, mert felpörgeti a melatonintermelést a szervezetünkben.

Egy banán lefekvés előtt csodát fog művelni a melatonin termeléseddel

Forrás: Shutterstock/Elena Kabenkina

A szakértők szerint semmi másra nincs szükséged a pihentető alváshoz csupán banánra és mogyoróvajra

A Mirror számára a Benenden Health táplálkozási szakértője árulta el, hogy az altatók és vény nélkül kapható álompirulák helyett a rossz alvóknak csupán arra lenne szükségük, hogy a melatonin termelését fokozó ételeket fogyasszanak közvetlenül lefekvés előtt.

„Ezek közé tartozik a banán, amely nemcsak nagyszerű táplálékforrás, hanem egy alvást segítő egzotikus gyümölcs is.

Az emberek jelentős része általában reggelire fogyaszt banánt, pedig érdemes lenne inkább lefekvés előtt ennie ezt a vitaminbombát.

A banán ugyanis tele van magnéziummal, triptofánnak, B6-vitaminnal, szénhidrátokkal és káliummal, ezek pedig mind összefüggésben állnak a jobb alvással. A napi legalább 500 mg magnézium bevitele ugyanis növelheti a szervezetünk melatonin termelését és csökkentheti a kortizolszintet. Próbáld ki, hogy lefekvés előtt eszel egy szeletelt banánt egy evőkanál természetes mogyoróvajjal, elképesztő változást tapasztalhatsz az alvásminőségedben"

- zárta sorait a szakértő. Ha esetleg nem szereted a banánt, vagy éppen a mogyoróvajat, akkor sem kell lemondanod a pihentető alvásról, ugyanis a szakértő szerint több olyan élelmiszer is van, ami segítheti a melatoninszint növelését: nyers méz, cseresznye, pulyka, és mandula, ha ezeket az ételeket vacsorára fogyasztod, akkor hálás lesz a tested a pihentető alvásért.