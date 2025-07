TikTok-trend az 5 perces trükk, amit minden menyasszony bevet az oltár előtt

A TikTok legújabb virális trendje szerint nemcsak a ruha, a smink vagy a haj számít a nagy napon – most a menyasszony karja is főszereplővé lépett elő. Egy 5 perces, esküvő előtti karedzés terjed a közösségi oldalon, amely nemcsak látványos, de meglepően hatékony is.

5 perces karedzés a nagy napon is belefér

Forrás: Shutterstock

Karedzés menyasszonyoknak: megőrülnek a nők ezért a TikTok-trendért

Az esküvő előtti percek jellemzően a sminkes utolsó ecsetvonásairól, a ruhaigazításokról és néhány mély lélegzetről szólnak. Ám egyre több menyasszony dönt úgy, hogy mindezt kiegészíti egy rövid, lendületes karedzéssel, amitől nemcsak a hangulat javul, de a karok is tónusosabbá válnak – pont időben a bevonuláshoz és az első fotókhoz. A #bridearmworkout és #weddingarmworkout címkékre keresve rengeteg videót találunk a TikTokon, ahol a menyasszonyok – sőt, gyakran a koszorúslányok is – pár perces gyakorlatokat végeznek smink és öltözködés között. A cél egyszerű: egy kis „last minute pump”, ami látványosan feszesebb, erősebb hatású karokat eredményez – és ezzel együtt több önbizalmat is ad.

Ez az edzés nem kizárólag menyasszonyoknak szól: ha idén esküvőre vagy hivatalos, akár vendégként, akár koszorúslányként, te is kipróbálhatod ezt a gyors, otthon végezhető karprogramot. Egy könnyű kézi súlyzó, egy motiváló zenelejátszási lista és 5 perc – ennyi kell csak hozzá.

Miért imádják a nők?

Azonnali hatás: már néhány perc is elegendő ahhoz, hogy a kar izmai enyhén megduzzadjanak, ezáltal tónusosabbnak, formásabbnak tűnjenek.

Stresszlevezetés: az esküvő napjának feszültségeit egy kis mozgással gyorsan oldhatod.