Lájkok tízezreivel bombázták a nők - A társkereső legdögösebb pasija 9 év után találta meg a szerelmet

Online ismerkedés vs. spontán találkozás

Feltehetően te is ismersz olyat, aki társkeresőn találta meg a párját, és esküvő lett a vége. Ám a szakértők szerint az online ismerkedésnek megvannak a maga veszélyei, könnyen csalók csapdájába is kerülhetsz. Bár a kezdetektől az applikációk is a személyes találkozásra buzdítanak, ugyanis jobb, ha minél előbb derül ki, hogy a két fél mégsem passzol egymáshoz. Tény azonban, hogy a valóságban is ugyanúgy félreismerhetsz valakit, mint egy randiappon. Nincs garancia, hogy a szerelem milyen módon és mikor érkezik az életedbe, a pszichológusok szerint akkor, amikor a legjobban érzed magad a saját bőrödben, és az egyedüllétre sem úgy tekintesz, mint egy ellenségre, hanem mint lehetőségre, és közben nyitott is maradsz.