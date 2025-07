Könnyek között vallott a mellrákkal operált Jessie J: megvan a szövettani vizsgálat eredménye

Jessie J nemrégiben műtéten esett át, miután júniusban korai stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nála. A 37 éves énekesnő folyamatosan tájékoztatja rajongóit az egészségi állapotáról.

Jessie J. szervezetében nem találtak áttéteket

Forrás: Getty Images

Jessie J jó hírt osztott meg követőivel

A diagnózisról és annak következményeiről az énekesnő június elején számolt be rajongóinak „Korai mellrákot diagnosztizáltak nálam. A rák bármilyen formában szörnyű, de én ragaszkodom a ‘korai’ szóhoz” - mondta és a masztektómiáról is beszélt: „Ez egy nagyon drámai módja a mellműtétnek. A koncertem után egy kis időre eltűnök a műtét miatt, és hatalmas mellekkel és még több zenével térek vissza” - tette hozzá. Legfrissebb Instagram-posztjában Jessie J örömmel osztotta meg, hogy a műtét utáni szövettani vizsgálatok szerint nincs rákos áttét szervezetében. Egy videót is közzétett, amelyen kisfiával, Sky Safir Cornish Colmannel azt mondják egymásnak és a követőknek, „Anyu jól lesz”. A posztban ezt írta: „És jól vagyok, az eredmények = nincs rákos megbetegedésem, a boldogság könnyei valódiak. Köszönöm az imákat, a szeretetet, a jókívánságokat és az összes pozitív energiát.”

Több komoly betegségen is átesett

A londoni születésű énekesnő korábban is nyíltan beszélt egészségügyi kihívásairól. Nyolcéves korában szívbetegséget diagnosztizáltak nála, 18 évesen kisebb szélütést szenvedett, 2020-ban pedig egy ideig elveszítette hallását. 2021 novemberében vetélésen esett át, majd 2023-ban megszületett első gyermeke. „Hol részt vettem vizsgálatokon, hol nem” - írta júniusi diagnózisa után. Hozzátette, hogy a betegségről való nyilvános kommunikáció célja az volt, hogy könnyebb legyen megbirkóznia a történtekkel, valamint hogy szolidaritást vállaljon azokkal, akik hasonló helyzetben vannak.