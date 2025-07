Cardi B kitett magáért a párizsi divathéten: zsinórfüggöny mögül kandikált ki a dekoltázsa

Elstartolt a párizsi divathét, és már most rengeteg emlékezetes divatbemutatót láthattunk és azokon sok hírességet. Lezajlott a híres divatház, a Schiaparelli bemutatója is, ahol a sztárok egyértelműen szerettek volna kitűnni a tömegből. Cardi B és Dua Lipa kitettek magukért, de mások is tettek ki ezt-azt...

Cardi B a párizsi divathét 2025-ös eseményén

Forrás: WireImage

A párizsi divathét 2025 egyik legkülönlegesebb divatbemutatója

Schiaparelli nevezetes az extravagancia, a high fashion és az extrém darabokról. Ha egy igazán egyedi és különleges divatházat keresel, akkor válaszd az olasz Schiaparellit! Maga a divatbemutató is teljesen elbűvölő volt, a WF25 megnevezés a winter/fall 2025 kollekcióra utal, olyan ruha költeményeket láthattunk, amik divattörténelmet írtak.

Azonban a lenyűgöző divatbemutatón kívül egyes hírességek is komolyan vették a haute couture stílust. Összegyűjtöttük a legizgalmasabb ruhákat, amiket a sztárok viseltek a neves eseményre.

Dua Lipa

A világhírű popénekesnő egy fehér, hosszú ujjú estélyiben jelent meg, aminek egy végtelenül izgalmas kivágása volt a dekoltázsnál. A kulcslyuk forma és a szinte tollakra vagy pikkelyekre hasonlító texturált megoldás teljesen éteri hangulatot kölcsönzött Dua Lipának.

Dua Lipa estélyi ruhája a párizsi divathéten.

Forrás: Getty Images Europe

Karol G

Karol G ruhája egy reneszánsz hangulatot idéző arany és fekete estélyi volt, aminek kosaras dekoltázsa és szűk sellő fazonja tökéletesen kiemelte az alakját.

Karol G estélyi ruhája a párizsi divathéten

Forrás: Getty Images Europe

Cardi B

Cardi B-ről mindenki tudja, hogy minden divathét, Met-gála és díjátadó inokinus, szinte mindig extrém vendége. Ez az idei év párizsi divathetén sem volt másképp. Az énekesnő egy fekete hollót választott kiegészítőnek a rojtos, extravagáns, fekete bársonyruhájához. A fekete kesztyű és a full glam smink teljesen összhangban volt a megjelenéssel.

Cardi B estélyi ruhája a párizsi divathéten

Forrás: WireImage

Leonie Hanne

A híres divatinfluenszer minden divatesemény oszlopos tagja, így természetes volt a divathéten való részvétele is. A fekete-fehér ruha tökéletes választás volt a divatbemutatóra. A nyakba kötős szabás, a fűző és a lágy és kemény anyagok kontrasztos keveredése teljesen összhangban volt a divatház stílusával.