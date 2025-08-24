Nézz vígjátékokat, ha fogyni akarsz: kiderült, mennyi kalóriát éget a nevetés

Azt már régóta tudjuk, hogy a nevetésnek gyógyító hatása van: csökkenti a fájdalmat, oldja a feszültséget, és képes akár a lelki sebeket is begyógyítani. Az is közismert tény, hogy egy-egy nagyobb nevetés után izomlázat érezhetünk a hasizmokban. Arról viszont kevés szó esik, hogy kalóriaégető hatása is van a kacagásnak.

A nevetés nagy mennyiségben akár a fogyókúránkban is segíthet

Forrás: Shutterstock

Nevetéssel a kilók ellen

A DailyStar számolt be az International Journal of Obesity tanulmányáról, amely azt vizsgálta, hogy mennyi kalóriát égethetünk el pusztán nevetéssel. Az eredmény egészen meglepő volt. Nem állítjuk, hogy kizárólag vígjátékok megtekintésével csodákat érhetünk el, de ha egy jó étrendet megtámogatunk rendszeres nevetéssel, akkor az segíthet a fogyásban.

A tanulmány szerint ugyanis 10-15 percnyi nevetéssel több, mint 40 kalóriát égethetünk el. Ez azt jelenti, hogy egy nagy zacskó chips ledolgozásához napi egy óra nevetésre van csak szükségünk.

Hogyan tudták ezt lemérni a kutatók?

A kutatás során több tucat résztvevőt ültettek be egy laborba, ahol vicces felvételeket mutattak neki. A kacagásuk intenzitását és idejét is figyelték a kutatók, majd elemezni kezdték az energiafelhasználásukat és a pulzusszámuk növekedését. A tudósok arra a megállapításra jutottak, hogy a nevetés időtartama alatt 10-20%-al növekedett az emberek pulzusszáma és az energiafelhasználásuk a nyugalmi értékhez képest. Ez azt jelenti, hogy egy őszinte, mélyről jövő, 15 percig tartó röhögés akár 40-170 kalóriát is elégethet. Gondoljunk bele, hogy ebben az esetben egy másfél órás vígjáték megtekintésével mennyi kalóriát égethetünk el.