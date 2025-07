Sorra buknak le a hírességek: csalással érik el az álomalakot, volt, aki 45 kilótól szabadult meg - Videó

Nemrég Meghan Trainor látványos fogyása sokkolta a közvéleményt: bár az énekesnő sosem volt túlsúlyos, most úgy néz ki, mintha egy könnyebb nyári szellő is elfújná. Nemrég vallotta be, hogy karcsú alakját a népszerű fogyiszurinak köszönheti.

Meghan Trainor is fogyiszurit használt

Forrás: Variety

Ők is a fogyiszurit választották ez egészséges életmód helyett

Meghan Trainorál - aki mellplasztikán is átesett - is nagyobb meglepetést okozott a 72 éves Sharon Osbourne, aki mindig is csodás alakkal büszkélkedhetett, de az utóbbi időben ijesztően lefogyott, csak csont és bőr. Hogy minek hála? Kettőt találhatsz… Elon Musk is azoknak a táborát erősíti, akik szimpla hiúságból injekciózzák magukat és többek szerint kifejezetten rosszat tett neki a fogyás, mert mackósan jóval karakteresebb volt. Kathy Batest úgy szerettük, ahogy van, de úgy tűnik, ő ezt másképp érezte: tavaly 45 kilótól szabadult meg a gyógyszereknek hála. Hozzá csatlakozik Whoopi Goldberg is, aki konkrétan egy másik embernek néz ki az új, sovány formájában.