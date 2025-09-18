Stresszmentesítő cumizás felnőtteknek? – Új, döbbenetes trend indult útjára

A cumi használata a gyerekkorban természetes, talán még vannak saját emlékképeid is arról, hogy milyen traumát okozott, ha elvették a kis megnyugtató játékodat. De nem kell aggódnod felnőttként, már te dönthetsz arról, hogy mikor cumizol. Ezt egyre többen így gondolják, így nemrégiben egy sokkoló, Kínából származó wellness trend miatt felnőtt férfiak és nők vágtak bele újra a cumizásba.

A felnőtt cumizás változatos kellékeihez juthatsz hozzá az interneten.

Forrás: Instagram/

Mire jó a felnőtt cumizás?

A közösségi oldalakon is bepörgött ez a furcsa trend. Ezek a felnőtt cumik nagyobbak a babaváltozatnál, és már vásárolhatsz belőlük különféle színekben, de egyedi dizájnnal is. Akiknél újra előkerült a gumicumi, azt állítják csökkenti a szorongást, a stresszt, de volt aki állítólag a dohányzásról is így szokott le. Sokan már nyilvános helyeken is a szájukba helyezik az őket megnyugtató eszközt, akár a munkahelyükön is. Online kereskedők állítólag havonta több mint kétezret is eladnak, és természetesen van már Labubu verzió is. A neten, ha nagyon akarod, már azt is megtudhatod, hogy a babacumit hogyan varázsolhatod át a felnőttek számára megfelelőre. Az alábbi videó is ezt mutatja.

A szakértők szerint felejtős a cumi

Azonnal reagáltak az orvosszakértők a felnőttkori cumizás őrületére. Többük szerint komoly fogászati problémákat okozhat a cumizás – ez gyerekkorban is gyakori, mivel a fogak helyzete megváltozik a hosszan tartó cumizás következtében –, és ez különösen igaz lehet a felnőtteknél. Kihangsúlyozták, hogy ha napi három óra cumizás egy év alatt teljesen átrendezheti a fogsort.

A pszichológusok pedig azt mondják, hogy a jelenség nyugtalanító, mivel ez egyfajta próbálkozás a gyerekkorba való visszatéréshez. A babákat is megnyugtatja a cumizás, de a szakemberek szerint ez felnőttként lelki gondokat is hozhat magával, mivel az elkerülhetetlen problémáktól, és a felelősségvállalástól való menekülést erősíti.