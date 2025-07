A suttogás az új előjáték? Egyre többen esküsznek erre a módszerre

Az ASMR olyan kellemes, bizsergő érzést jelent, amely általában a fejtetőn kezdődik, és lefele halad a gerinc mentén. Ezt kiválthatja suttogás is, de bármilyen apró hanghatás. Az ASMR célja a relaxáció, de egyre többen számolnak be róla, hogy vágykeltő hatása is van.

Halk zörejek, papírzizegés, ujjkopogás vagy suttogás: az ASMR-videók célja elsősorban a relaxáció, stresszcsökkentés és alvássegítés, így rengeteg ilyen felvétel megtalálható az interneten. Vannak olyan tartalomgyártók, akik már profi szinten csinálnak ASMR-videókat. Most azonban kiderült, hogy sokan vágyfokozó céllal is használják ezt a technikát, akár egymáson is. Ez lehet az új előjáték? A suttogás az új erotikus őrület.

Forrás: Shutterstock Pajzán üzenetek helyett suttogás: erre esküsznek most a párok Emberek milliói hallgatnak ASMR-videókat, azon belül is az erotikusabb verziókat. Ezek olyan érzéki hangulatot teremtő hanghatások, amelyek valamilyen módon vágyfokozóként hatnak. A csábító élményt suttogás vagy finom hanghatások adják, szándékosan érzéki, bizalmas, halk, intim módon. Itt nem a látvány a lényeg, hanem a hangok. De miért ilyen népszerű? Kutatások szerint az ASMR csökkenti a pulzusszámot, fokozza a paraszimpatikus idegrendszer aktivitását, és nyugtatóan hat ránk. Az intim suttogás pedig euforikus, mélyen testi élményt nyújt, amelyhez nem szükséges semmiféle fizikai kontaktus. Talán éppen ezért is lett olyan népszerű. Hiszen a Z generáció már hozzászokott, hogy szinte mindent megkap a digitális térben és ha nem muszáj, nem akar fizikai kontaktust. Itt csak a hanghatások vannak és mi magunk. Az erotikus suttogás tehát nem más, mint az intimitás és a digitális közelség modern formája, aminek segítségével a párok már nemcsak pajzán üzenetekkel hozhatják lázba egymást, de küldhetnek egy sejtelmes, suttogó hangüzenetet is a másiknak, ezzel izgalmas hangulatot teremtve. De mi lesz így a hagyományos kapcsolódásokkal? Ez a jövő? Valószínűleg nem, hiszen a kutatások szerint nem mindenki reagál ugyanúgy az ASMR-re és az embereknek csak nagyon kevés százaléka használja direkt vágyfokozó céllal. Az azonban biztos, hogy egy izgalmas, új formája lehet az érzékiségnek, amit érdemes kipróbálni.