41 éves lett Harry herceg – Számkivetett hős vagy papucsférj? Ki is ő valójában?

2025.09.15.
Botrányok, bulik, Oprah-interjú és egy házasság, amit szétszed a sajtó és a közvélemény. Harry herceg 41 éves lett, de mintha az igazi show még csak most kezdődne.

Ha valaki igazán tudja, milyen az, amikor a sors aranykanalat nyom a szájába, az Harry herceg. Pontosabban: Henrik Károly Albert Dávid, III. Károly brit király és a néhai Diana hercegné kisebbik fia, aki 1984. szeptember 15-én született Londonban, és most ünnepli a 41. születésnapját. A világ egyik leghíresebb családjába születni egyszerre áldás és átok és Harry valahogy mindig inkább az utóbbit hangsúlyozta.

Harry herceg 41 éves lett. A kitaszított celebritás, aki ma már Hollywoodnak él.
Harry herceg 41 éves lett. A kitaszított celebritás, aki ma már Hollywoodnak él. 
Harry herceg ma 41 éves − A királyi létből kiszabadult mintaférj

Fiatal korában Harry volt a Windsor-család vadóc, vörös kisördöge. Míg bátyja, Vilmos mindig a felelősségteljes trónörökös mintapéldája volt, addig Harry mintha direkt szabadjegyet kapott volna a brit bulvármagazinok címlapjára. Számos emlékezetes pillanat köthető hozzá: az ikonikus „bulifotó” Las Vegasból, a katonai szolgálatáról készült szigorú, de valójában laza képek, vagy az a bizonyos jelmez, amivel még a leglojálisabb királypártiakat is sikerült kiakasztania.

Harry mindig is a szíve után ment, a protokollt meg maximum kávé alátétnek használta. Nem csoda, hogy a britek egyszerre imádták és feszengtek miatta. Egy igazi „partiarc”, aki mintha sosem találta volna a helyét a Buckingham-palota falai között.

A szerelem, ami mindent felborított

Aztán jött Meghan Markle, a hollywoodi színésznő, akiért Harry gyakorlatilag hátat fordított a királyi életnek. A 2018-as esküvő mesébe illő volt, de a folytatás inkább egy szappanoperára hasonlít. Mióta összeházasodtak, mintha a királykék árnyalatot szürkére cserélte volna. Harryből otthonülő férj lett, aki többé nem a bulvár kedvence, hanem inkább annak céltáblája.

A sajtó azóta is folyamatosan cincálja őket, a királyi család rajongói pedig olyan szenvedéllyel vitáznak Meghannal kapcsolatban, mintha a brit monarchia jövője múlna rajta. A bulvárlapok kedvenc időtöltése azt találgatni, hogy mikor jön a válás, miközben a pár rendre azt próbálja bizonygatni, hogy náluk aztán minden rendben van – legalábbis kifelé.

Az Oprah-pillanat, ami felrobbantotta a palotát

2021-ben pedig jött az interjú, amit senki nem felejt el. Harry és Meghan leültek Oprah Winfrey kanapéjára, és olyan dolgokat mondtak ki, amelyek egész Angliát megrázták. A vádak rasszizmusról, mellőzöttségről és pszichés nyomásról szóltak. A brit királyi család reputációja pedig finoman szólva is kapott néhány horpadást.

Az Oprah-interjú azóta is mérföldkő, ami Harryt végleg Hollywoodba, a Netflix-dokumentumfilmek és könyvdealek világába repítette. A „Spare” című memoárja pedig csak olaj volt a tűzre: családi sérelmek, királyi titkok, és egy csipetnyi terápia egyetlen vaskos kötetben.

41 év után itt a nagy kérdés: hős vagy számkivetett?

Most, hogy Harry 41 éves lett, a kérdés inkább az, hogy vajon hogyan tekint majd vissza ezekre az évekre? A koronás fenegyerekből lett hollywoodi számkivetett, aki Meghan oldalán új életet kezdett, vagy egy modern hős, aki mert szakítani a hagyományokkal?

A britek egy része ma is várja, hogy Harry egyszer csak visszakéredzkedik a családi asztalhoz, mások szerint pedig már nincs visszaút. A bulvár mindenesetre továbbra is éberen figyeli minden mozdulatát és valószínűleg a születésnapja után másnap reggel is érkezik majd egy újabb címlap arról, hogy vajon hány gyertyát fújt el, és Meghan tényleg mosolygott-e közben.

