Ezek a testrészek idővel eltűnhetnek az emberi testről

A történelem során az evolúció újra és újra átformálta az emberi testet: egyes szervek és képességek megerősödtek, mások elvesztették jelentőségüket. Azok a testrészek, amelyeknek már nincs valódi funkciójuk, idővel feleslegessé válnak – és eltűnhetnek. De vajon melyek ezek, és milyen változások várhatók a jövőben?

Az evolúció hatására több testrész is elfog tűnni az emberi testről.

Forrás: Moment RF

Ezek a testrészek tűnnek el az emberi testről az evolúció miatt:

1. Kislábujj

Míg az ősember naponta több tíz kilométert is megtett mezítláb, addig ma örülünk, ha két kilométer megvan. Ilyen körülmények között a kislábujj elveszti funkcióját, lassan elcsökevényesedik.

Egyes tanulmányok szerint a többi lábujjat is eltűnésre ítélte az ecolúció.

2. Külső fülizom

Amíg vadászó életmódot folytattunk jól jött, hogy tudjuk mozgatni a fülünket, ám erre a képességre napjainban már nincs szükségünk. Mivel gyakorlati haszna nincs, a fül mozgatását végző külső fülizom teljesen el fog tűnni a koponyáról.

3. Vakbél

A vastagbél kicsiny leágazása akkor volt fontos, amikor az ember főleg nyers növényi étrendet folytatott és kellett a hely a cellulóz megemésztéséhez. A főtt ételek és növénynemesítés miatt már nem életbe vágó a jelenléte, emberek milliói élnek nélküle boldogan.

4. Testszőrzet

Az emberi testen lévő testszőrzet az évmilliók alatt szinte eltűnt, de előreláthatólag pár évtízezred múlva még csupaszabbak leszünk az evolúció miatt.

Azonban a haj, a szempilla, a szemöldök, valamint a szaporodásban szerepet játszó hónalj és fanszőrzet továbbra is marad a fodrászok és kozmetikusok legnagyobb örömére.

5. Farokcsont

Őseinknek, amikor még fákon éltek, valódi farkuk volt – ennek maradványa a ma is megtalálható a testen, ez a farokcsont. Bár ma már gyakran csak akkor figyelünk rá, amikor fájdalmasan megütjük, valójában nem teljesen haszontalan: ülés közben részt vesz a testsúly megtartásában, és több izom is ehhez tapad. Az evolúció azonban folyamatosan csökken a mérete, és hosszú távon teljesen el is tűnhet.

6. Hosszú tenyérizom

Érdekes, de az emberek mintegy 11%-a nem rendelkezik az alkartól a csuklóig futó úgynevezett hosszú tenyérizommal, melynek anno a fán való függeszkedésben volt szerepe. Mióta két lábon járunk, nincs szükségünk erre, így ez is el fog tűnni.