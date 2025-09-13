Ezzel az egyszerű módszerrel 1 perc alatt kiderítheted, hány éves a tested valójában

Az Amerikai Egyesült Államok és Tajvan két fő intézményében (a Mayo Klinika Minnesota államban és a Chang Gung Emlékkórházban Tajvanon) végeztek 40 fős kutatást azzal a céllal hogy kiderítsék, hogy a vizsgálatban résztvevő férfiak és nők teste hány éves is valójában. Az 50. életévüket betöltött résztvevőknél azt figyelték, milyen erősen kapaszkodnak, mennyire bírja a terhelést testük és a térdük, illetve, hogy mennyi ideig képesek nyitott és csukott szemmel egy lábon állni anélkül, hogy elveszítenék egyensúlyukat.

Hány éves vagy fizikailag és mentálisan? Egy kutatás szerint az egyensúly megtartása az életkor előrehaladtával egyre nehezebb

A kutatási módszer: testi egyensúly vizsgálata nyomásérzékelő lapon

Arra kérték a résztvevőket, hogy álljanak egy nyomásérzékelő lapra. Az egyik mérésnél ezt nyitott szemmel tették, a következőnél csukott szemmel. Ezután megmérték, mennyire ingadozott a nyomáseloszlás középpontja a lapon, vagyis lényegében azt, hogy mennyire billegett az illető állás közben. A teszt jól mutatja az elesés kockázatát, emellett pedig hasznos lehet a perifériás neuropátia azonosítására is. Mint kiderült, az ingadozás mértéke az életkorral együtt nőtt.

Csukott szemmel valamivel jobban nőttek az ingadozások, mint nyitott szemmel. Az elbizonytalanodás, az ingadozás mértéke nyitott szemmel évtizedenként 6,3 százalékkal, csukott szemmel pedig 10,4 százalékkal növekszik.

Különösen a nem domináns lábon állva tapasztalható drámai visszaesés az egyensúlyozási időben, különösen 65 éves kor körül, amikor már jelentősen öregszik a test, az izom- és idegrendszer. A fiatalabbak könnyedén megálltak 10 másodpercig is egy lábon, míg néhány idősebb ember alig bírta 2 másodpercig. A kutatásról született tanulmányt a PLOS One folyóiratban publikálták. A Norvég Kórház- és Egészségügyi Szolgáltató Szövetség (NHS) ezt követően hasznos előírásokat dolgozott ki arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig kellene egy lábon állnunk életkorunk figyelembevételével.

Mennyi ideig kellene egy lábon állnod?

18-39 évesen: 43 másodperc

Azoknál, akiknek ez nehézséget okoz, nagyobb a kockázata annak, hogy az idő előrehaladtával rosszabb egészségi állapotba kerülnek.