Ezzel az egyszerű módszerrel 1 perc alatt kiderítheted, hány éves a tested valójában

Az Amerikai Egyesült Államok és Tajvan két fő intézményében (a Mayo Klinika Minnesota államban és a Chang Gung Emlékkórházban Tajvanon) végeztek 40 fős kutatást azzal a céllal hogy kiderítsék, hogy a vizsgálatban résztvevő férfiak és nők teste hány éves is valójában. Az 50. életévüket betöltött résztvevőknél azt figyelték, milyen erősen kapaszkodnak, mennyire bírja a terhelést testük és a térdük, illetve, hogy mennyi ideig képesek nyitott és csukott szemmel egy lábon állni anélkül, hogy elveszítenék egyensúlyukat.
Arra kérték a résztvevőket, hogy álljanak egy nyomásérzékelő lapra. Az egyik mérésnél ezt nyitott szemmel tették, a következőnél csukott szemmel. Ezután megmérték, mennyire ingadozott a nyomáseloszlás középpontja a lapon, vagyis lényegében azt, hogy mennyire billegett az illető állás közben. A teszt jól mutatja az elesés kockázatát, emellett pedig hasznos lehet a perifériás neuropátia azonosítására is. Mint kiderült, az ingadozás mértéke az életkorral együtt nőtt.
Csukott szemmel valamivel jobban nőttek az ingadozások, mint nyitott szemmel. Az elbizonytalanodás, az ingadozás mértéke nyitott szemmel évtizedenként 6,3 százalékkal, csukott szemmel pedig 10,4 százalékkal növekszik.
Különösen a nem domináns lábon állva tapasztalható drámai visszaesés az egyensúlyozási időben, különösen 65 éves kor körül, amikor már jelentősen öregszik a test, az izom- és idegrendszer. A fiatalabbak könnyedén megálltak 10 másodpercig is egy lábon, míg néhány idősebb ember alig bírta 2 másodpercig. A kutatásról született tanulmányt a PLOS One folyóiratban publikálták. A Norvég Kórház- és Egészségügyi Szolgáltató Szövetség (NHS) ezt követően hasznos előírásokat dolgozott ki arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig kellene egy lábon állnunk életkorunk figyelembevételével.
Azoknál, akiknek ez nehézséget okoz, nagyobb a kockázata annak, hogy az idő előrehaladtával rosszabb egészségi állapotba kerülnek.
A British Journal of Sports Medicine szerint, ha valaki az életének közepén vagy később nem tud 10 másodpercig egy lábon állni, akkor megduplázódik a következő 10 évben bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázata.
A 70 és 79 év közöttieknek körülbelül 18-19 másodpercig kell tudniuk teljes testsúlyukkal egy lábon állni. 80 éves kor után pedig valamivel több mint 5 másodpercig. Az NHS azonban azt ajánlja, hogy senki ne próbálja meg egy percnél tovább fenntartani ezt a pozíciót.
Habár a kutatás közel sem reprezentatív, arra némileg rávilágít, hogy hogyan alakítja át az emberi test bizonyos funkcióit az izomzat lassú pusztulása. Minél fittebb és egészségesebb vagy, annál hosszabb ideig leszel képes megőrizni a mozgékonyságod, erőd és egyensúlyod életed későbbi szakaszában.
