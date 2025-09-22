5 tünet, amely szinte mindig gyulladásos mellrákra utal

A gyulladásos mellrák egy ritka, de rendkívül agresszív betegség, amely sokszor félrediagnosztizálásra kerül, mivel nem feltétlenül okoz csomót a mellben. Ehelyett inkább a bőrön látható és érezhető elváltozások formájában jelenik meg. Az összes mellrák kevesebb mint öt százalékát teszi ki, de nagyon gyorsan terjed, ezért különösen fontos a korai felismerés.

A gyulladásos mellráknak mások a tünetei

Forrás: Shutterstock

Honnan tudhatod, hogy ez gyulladásos mellrák?

Az egyik legjellemzőbb tünet a mell bőrének hirtelen megváltozása. A bőr kipirosodhat, elszíneződhet, akár barnás árnyalatot is kaphat, és ez sokszor csupán néhány nap vagy hét leforgása alatt történik meg. Ilyenkor gyakran gyulladásra vagy fertőzésre gyanakodnak az orvosok, ami késleltetheti a valódi diagnózist.

A narancshéjszerű bőrfelszín szintén nagyon tipikus. Ez akkor alakul ki, amikor a nyirokkeringés akadályozott, emiatt a bőr apró bemélyedéseket, egyenetlenségeket mutat, hasonlóan a narancs héjához. Ez a jelenség már előrehaladott nyirokpangásra utal, és mindig kivizsgálást igényel.

A mell érzékennyé, meleggé és fájdalmassá is válhat. Bár sok mellráktípus nem jár fájdalommal, a gyulladásos formánál ez kifejezetten gyakori. A mell feszesnek, duzzadtnak tűnhet, és gyakran a tapintása is más, mint a megszokott.

Nem csak a mellen vannak jelei

A hónaljban található nyirokcsomók megnagyobbodása is árulkodó jel lehet. Ha a duzzanat tartós, kemény tapintatú és nem fájdalmas, az mindenképpen figyelmeztető jel.

Az egyik legfontosabb jellegzetessége ennek a mellráktípusnak a rendkívül gyors lefolyás. Előfordulhat, hogy a tünetek megjelenésétől számított hat hónapon belül a mell nagy része érintett lesz. Éppen ezért minden bőrelváltozással, ami tíz napon belül nem reagál antibiotikumos kezelésre, onkológiai kivizsgálásra kell menni.

A gyulladásos mellrák felismerése életmentő lehet, hiszen minél hamarabb kezdődik a kezelés, annál jobbak az esélyek. A kulcs az, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a gyanús tüneteket, és ne elégedjünk meg a felszínes magyarázatokkal.