Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 22., hétfő Móric

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
jelek

5 tünet, amely szinte mindig gyulladásos mellrákra utal

Moment RF - Boy_Anupong
jelek diagnózis mellrák tünet
Life.hu
2025.09.22.
A rosszindulatú daganatos betegségek esetén a szűrések és a korai diagnózis életet menthet. Ez különösen igaz a gyulladásos mellrák esetében. Megmutatjuk, melyik az az 5 tünet, amelyikből felismerhető a betegség.

A gyulladásos mellrák egy ritka, de rendkívül agresszív betegség, amely sokszor félrediagnosztizálásra kerül, mivel nem feltétlenül okoz csomót a mellben. Ehelyett inkább a bőrön látható és érezhető elváltozások formájában jelenik meg. Az összes mellrák kevesebb mint öt százalékát teszi ki, de nagyon gyorsan terjed, ezért különösen fontos a korai felismerés.

mellrák, tünetek
A gyulladásos mellráknak mások a tünetei
Forrás: Shutterstock

Honnan tudhatod, hogy ez gyulladásos mellrák? 

Az egyik legjellemzőbb tünet a mell bőrének hirtelen megváltozása. A bőr kipirosodhat, elszíneződhet, akár barnás árnyalatot is kaphat, és ez sokszor csupán néhány nap vagy hét leforgása alatt történik meg. Ilyenkor gyakran gyulladásra vagy fertőzésre gyanakodnak az orvosok, ami késleltetheti a valódi diagnózist.

A narancshéjszerű bőrfelszín szintén nagyon tipikus. Ez akkor alakul ki, amikor a nyirokkeringés akadályozott, emiatt a bőr apró bemélyedéseket, egyenetlenségeket mutat, hasonlóan a narancs héjához. Ez a jelenség már előrehaladott nyirokpangásra utal, és mindig kivizsgálást igényel.

A mell érzékennyé, meleggé és fájdalmassá is válhat. Bár sok mellráktípus nem jár fájdalommal, a gyulladásos formánál ez kifejezetten gyakori. A mell feszesnek, duzzadtnak tűnhet, és gyakran a tapintása is más, mint a megszokott.

Nem csak a mellen vannak jelei

A hónaljban található nyirokcsomók megnagyobbodása is árulkodó jel lehet. Ha a duzzanat tartós, kemény tapintatú és nem fájdalmas, az mindenképpen figyelmeztető jel.

Az egyik legfontosabb jellegzetessége ennek a mellráktípusnak a rendkívül gyors lefolyás. Előfordulhat, hogy a tünetek megjelenésétől számított hat hónapon belül a mell nagy része érintett lesz. Éppen ezért minden bőrelváltozással, ami  tíz napon belül nem reagál antibiotikumos kezelésre, onkológiai kivizsgálásra kell menni.

A gyulladásos mellrák felismerése életmentő lehet, hiszen minél hamarabb kezdődik a kezelés, annál jobbak az esélyek. A kulcs az, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a gyanús tüneteket, és ne elégedjünk meg a felszínes magyarázatokkal.

Harmadára csökkentheti ennek a ráknak a kialakulását a fogamzásgátló: friss kutatás született

A fogamzásgátló tabletta a rák megelőzésében is ütőkártya lehet.

Jessie J úgy gondolja, tudja, miért lett mellrákos

Az énekesnő a közösségi oldalán aktívan posztol betegségéről és a felépülés folyamatáról. Jessie J sokat töpreng azon, miért kell ezen átmennie.

Sokkoló diagnózis: apró tünet volt az első jele Michael Douglas torokrákjának - Elmondta, mi volt az

A színész nyíltan beszélt arról, hogyan diagnosztizálták IV. stádiumú szájüregi rákját, és milyen szerepet játszhatott benne a HPV-fertőzés. Michael Douglas ma már rákmentes és a betegsége óta fontosnak tartja az edukációt a témában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu