Sokkoló diagnózis: apró tünet volt az első jele Michael Douglas torokrákjának - Elmondta, mi volt az

Amikor Michael Douglas elmondta, hogy hogy negyedik stádiumú torokrákja összefüggésben állhat az orális szexszel, világszerte felfigyeltek szavaira. Az Oscar-díjas színész, aki ma már rákmentes, azóta is a szájüregi daganatok, különösen a humán papillomavírus (HPV) által okozott megbetegedések kockázataira figyelmeztet.
Az évek óta visszavonult Michael Douglas először 2010-ben beszélt nyilvánosan betegségéről, miután hónapokig tartó, megmagyarázhatatlan tünetekkel küzdött. „Tartós torokfájásom volt, ami az ismételt orvosi kezelések ellenére sem múlt el” – idézte fel. A fordulópont egy montreali konzultáció volt, ahová egy barátja kísérte el. „Mindig emlékezni fogok a barátom arcára, Azt mondta az orvos: »Biopsziára van szükségünk.« Egy diónyi daganat volt a nyelvem tövében, amit más orvos nem látott” – idézi a vt.
A diagnózis: IV. stádiumú laphámsejtes karcinóma, a szájüregi rák egyik agresszív formája. A színész attól tartott, hogy állkapcsának egy részét is eltávolíthatják, de orvosi csapata inkább intenzív sugár- és kemoterápiát javasolt.
A terápia súlyos égési sérüléseket okozott a szájpadlásán és 20 kilogrammos testsúlyvesztést és extrém gyengeséget eredményezett. „Ez egy kemény menet. A kemoterápia minden jót is eltüntet” – vallja Douglas, aki a nehézségek ellenére elutasította a szondatáplálást, és a teljes kezelési időszak alatt kizárólag folyadékon élt. A színész ma már hivatalosan is rákmentes, és saját történetét arra használja, hogy felhívja a figyelmet a HPV-fertőzés és bizonyos szájüregi daganatok közötti összefüggésekre.
