Harmadára csökkentheti ennek a ráknak a kialakulását a fogamzásgátló: friss kutatás született

2025.08.12.
Igaz lenne, hogy a tabletta nemcsak a nem kívánt terhességet előzi meg, hanem a méhtestrák ellen is komoly védelmet nyújthat? Egy hazai kutatás rámutat, a fogamzásgátló akár 69%-kal is csökkentheti a betegség kialakulásának kockázatát.

Gondoltad volna, hogy a fogamzásgátlás nemcsak a nem kívánt terhesség ellen véd, hanem a rák megelőzésében is hatásos lehet? A Semmelweis Egyetem legfrissebb kutatása szerint a hosszú távú orális fogamzásgátló szedése drámaian visszavetheti a méhtestrák esélyét. A hatás már rövidebb használat mellett is jelentkezik – vagyis a tabletta nemcsak a hálószobában, hanem az egészségedért folytatott harcban is a szövetségesed lehet, de a fogamzásgátló mellékhatásait azért nem szabad figyelmen kívül hagyni.

A hormonális fogamzásgátló tabletta csökkenti a méhtestrák kialakulásának kockázatát
A fogamzásgátló tabletta valóban életet menthet, de nem szabad elfelejteni a kockázatait sem!
Forrás: Shutterstock

A  fogamzásgátló tabletta életet menthet

Az Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica című tudományos folyóiratban nemrég megjelent publikációban az egyetem kutatói összesen 56 nemzetközi tanulmányt vizsgáltak, közel tízezer méhtestrákos beteg adatait elemezve. Az eredmény? Ha valaki valaha is szedett fogamzásgátlót, 39%-kal kisebb arányban fordult elő méhtestrák, mint azoknál, akik soha nem használtak ilyet.

Az idő tényleg a barátod: 5 év alatti használat 34%-kal, 5 év feletti 61%-kal, míg a 10 év fölötti szedés akár 69%-kal is csökkentheti a méhtestrák kialakulásának kockázatát. Különösen a kombinált, vagyis ösztrogént és progeszteront tartalmazó orális fogamzásgátlók védik erősen a méhet – 54%-kal csökkentik a betegség kockázatát a tablettát soha nem szedőkhöz képest.

De miért pont a fogamzásgátló? 

Az orális fogamzásgátlók a hormonháztartás szabályozásán keresztül csökkentik a méhnyálkahártya sejtjeinek osztódását, ezáltal valószínűsíthetően kevesebb mutáció lép fel ezekben a sejtekben, ami hosszú távon csökkentheti a daganatok kialakulásának kockázatát 

– magyarázta dr. Harajka András, a tanulmány első szerzője, a Semmelweis Egyetem Transzlációs Medicina Központjának PhD-hallgatója. 

A hormonális fogamzásgátló tabletta hosszú távú szedése csökkenti a méhtestrák, daganat kialakulásának kockázatát
A méhtestrák napjaink leggyakoribb nőgyógyászati daganata.
Forrás: Shutterstock

A méhtestrák mára a leggyakoribb nőgyógyászati daganattá nőtte ki magát a tehetősebb országokban – ezt támasztja alá a legfrissebb kutatás is. 2020-ban több mint 417 ezer új esetet jegyeztek fel világszerte, és az Egészségügyi Világszervezet szerint 2050-re ez a szám akár 49%-kal is nőhet. A háttérben az öregedő népesség, a növekvő elhízás és a hormonális változások állnak, hiszen az ösztrogén és progeszteron szintje, illetve ezek egyensúlya alapjaiban határozza meg, hogy mennyire vagy veszélyben. A méhtestrák kialakulásának kockázata a 35 és 70 év közötti nők körében a legmagasabb, késői menopauza esetén megkétszereződik. Jó hír, hogy a szülés is védhet: akár 31%-kal csökkentheti a betegség esélyét.

Fontos, hogy ne csak az előnyeit lásd! A fogamzásgátló használatának lehetnek mellékhatásai is: hangulatingadozás, émelygés, sőt, ritkán vérrögképződés vagy stroke kockázata is fennállhat. Éppen ezért mindenképp beszélj erről a nőgyógyászoddal!

Figyelj a tested jelzéseire! 

A méhtestrák leggyakoribb tünete a rendellenes hüvelyi vérzés, különösen menopauza után. További jelek lehetnek a medencetáji fájdalom, szokatlan váladékozás vagy megmagyarázhatatlan fogyás. Bár jelenleg rutinszűrés nincs, a rendszeres nőgyógyászati kontroll, ultrahang és méhnyálkahártya-biopszia segíthet a korai felismerésben.

Biztosan jól védekezel? Ezeket a súlyos fogamzásgátlási bakikat szinte már mindenki elkövette!

Védekezel? Remek. De jól is? Most megmutatjuk a leggyakoribb (és legveszélyesebb!) fogamzásgátlási hibákat, amiket még a legmagabiztosabb nők is elkövettek legalább egyszer.

Biztosan jól védekezel? Ezeket a súlyos fogamzásgátlási bakikat szinte már mindenki elkövette!

Fogamzásgátló több szerepben: miért választják a nők a hormonális tablettákat a terhesség megelőzésén túl?

A fogamzásgátló tabletták használatának elsődleges célja a nem kívánt terhességek megelőzése, sok nő azonban egyéb okokból is szedi ezt a gyógyszert.

Fogamzásgátló több szerepben: miért választják a nők a hormonális tablettákat a terhesség megelőzésén túl?

6 tény, amit minden nőnek tudnia kellene a saját testéről

A nők testéről évszázadokon át úgy beszéltek, mintha az valami titokzatos, kiszámíthatatlan és túlkomplikált rendszer lenne. A valóság azonban az, hogy a tudomány csak most kezd felismerni egy alapvető igazságot: nem lehet többé úgy tekinteni a női testre, mintha pusztán a férfi test kicsinyített változata volna.

6 tény, amit minden nőnek tudnia kellene a saját testéről

 

