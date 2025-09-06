Vállrövidítés és lábujjzsírleszívás: a legfurább plasztikai műtétek, amikért az emberek fizetnek

A legfurcsább plasztikai műtétek között még olyan is akad, amivel a hangodat is megváltoztathatod.

Hihetetlenebbnél hihetetlenebb plasztikai műtétek zajlanak a világban.

Forrás: Shutterstock

Furcsa plasztikai műtétek, amikről alig hisszük el, hogy léteznek

Minden nap azt érezzük, mintha egyre több elvárás nehezedne ránk, nőkre: legyünk magasak, de ne túl magasak. Vékonyak, de azért kerek popsink és mellünk legyen. Legyünk mindig ápoltak, de csak annyira, hogy ne tűnjünk felszínesnek. Álljunk a saját lábunkon, de azért mérsékelten szoruljunk rá a férfiakra is.

Nem meglepő hát, ha néha egy kis cselhez folyamodunk, hogy egy kicsit jobban hasonlítsunk ahhoz az elérhetetlen elváráshoz, amit a világ állít elénk.

Vannak azonban olyan elvetemült plasztikai beavatkozások, amikről nehezen hisszük el, hogy egyáltalán léteznek, nem hogy értelmet találjunk bennük. Ezekből csemegézünk most!

1. Szemszín műtét

A szemünk színét is megváltoztathatjuk egy drága műtéttel.

Forrás: Shutterstock

Mindig is szeretted volna kipróbálni, hogy néznél ki kék szemmel? Akkor nem kell többé kínai boltos kontaktlencsékkel reckíroznod, elég, ha pár misit félreteszel egy keratopigmentáció műtétre, ami olyan színű szemet varázsol neked, amilyet csak szeretnél.

2. Életvonal műtét

Nem tudjuk, mennyire kell elvetemült ezotéria-rajongónak lenni ahhoz, hogy valaki tartós életvonalat plasztikáztasson a kezére, de bizony ilyen is létezik. Igaz, hogy kicsit drágább, mint a tarot kártya, de legalább maradandó. És hogy hatásos-e? Ki tudja?!

3. Kulcscsont csökkentés

Nem kell többé szégyenkeznünk a széles vállaink miatt.

Forrás: Shutterstock

Míg páran az edzőteremben szenvednek azért, hogy minél tónusosabb, kerekdedebb válluk legyen, úgy mások szerint a széles váll minden, csak nem nőies. Szerencsére már erre is van megoldás: egy műtét során kis csontdarabot vágnak ki a kulcscsontodból, majd a maradékot fémlemezekkel rögzítik. Fájdalmas, de tuti, hogy hatásos!

4. Lábujj-zsírleszívás

Ültél már a pedikűrösnél a lábfejedet nézve azon gondolkozva, hogy miért ilyen pufókak a lábujjaid? Akkor ez a szerencsenapod: létezik ugyanis egy olyan plasztikai eljárás, amivel vékonyabb és hosszabb lábujjakat kaphatsz egy pár hónap felépülés után. Mi ez, ha nem isteni biznisz?!

5. Mosolygödör műtét