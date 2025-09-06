Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 6., szombat

Vállrövidítés és lábujjzsírleszívás: a legfurább plasztikai műtétek, amikért az emberek fizetnek

Shutterstock - Beauty Hero
szépség plasztikai műtét beavatkozás
Nagy Kata
2025.09.06.
A plasztikai műtétek korát éljük, de olykor olyan beavatkozásról is hallani, amik hallatán a sokat látott szemek is elkerekednek. Most ezeket gyűjtöttük össze!

A legfurcsább plasztikai műtétek között még olyan is akad, amivel a hangodat is megváltoztathatod. 

Fiatal nő plasztikai műtétet tervez
Hihetetlenebbnél hihetetlenebb plasztikai műtétek zajlanak a világban. 
Forrás: Shutterstock

Furcsa plasztikai műtétek, amikről alig hisszük el, hogy léteznek

Minden nap azt érezzük, mintha egyre több elvárás nehezedne ránk, nőkre: legyünk magasak, de ne túl magasak. Vékonyak, de azért kerek popsink és mellünk legyen. Legyünk mindig ápoltak, de csak annyira, hogy ne tűnjünk felszínesnek. Álljunk a saját lábunkon, de azért mérsékelten szoruljunk rá a férfiakra is. 

Nem meglepő hát, ha néha egy kis cselhez folyamodunk, hogy egy kicsit jobban hasonlítsunk ahhoz az elérhetetlen elváráshoz, amit a világ állít elénk. 

Vannak azonban olyan elvetemült plasztikai beavatkozások, amikről nehezen hisszük el, hogy egyáltalán léteznek, nem hogy értelmet találjunk bennük. Ezekből csemegézünk most!

1. Szemszín műtét

perfect green eye macro in a sterile environment and perfect vision in resolution 6k, concept, the vision of the future and healthy life concept. view precise and straight to the target.
A szemünk színét is megváltoztathatjuk egy drága műtéttel. 
Forrás: Shutterstock

Mindig is szeretted volna kipróbálni, hogy néznél ki kék szemmel? Akkor nem kell többé kínai boltos kontaktlencsékkel reckíroznod, elég, ha pár misit félreteszel egy keratopigmentáció műtétre, ami olyan színű szemet varázsol neked, amilyet csak szeretnél. 

2. Életvonal műtét

Nem tudjuk, mennyire kell elvetemült ezotéria-rajongónak lenni ahhoz, hogy valaki tartós életvonalat plasztikáztasson a kezére, de bizony ilyen is létezik. Igaz, hogy kicsit drágább, mint a tarot kártya, de legalább maradandó. És hogy hatásos-e? Ki tudja?! 

3. Kulcscsont csökkentés 

Woman neck shoulder lips nose
Nem kell többé szégyenkeznünk a széles vállaink miatt. 
Forrás: Shutterstock

Míg páran az edzőteremben szenvednek azért, hogy minél tónusosabb, kerekdedebb válluk legyen, úgy mások szerint a széles váll minden, csak nem nőies. Szerencsére már erre is van megoldás: egy műtét során kis csontdarabot vágnak ki a kulcscsontodból, majd a maradékot fémlemezekkel rögzítik. Fájdalmas, de tuti, hogy hatásos! 

4. Lábujj-zsírleszívás

Ültél már a pedikűrösnél a lábfejedet nézve azon gondolkozva, hogy miért ilyen pufókak a lábujjaid? Akkor ez a szerencsenapod: létezik ugyanis egy olyan plasztikai eljárás, amivel vékonyabb és hosszabb lábujjakat kaphatsz egy pár hónap felépülés után. Mi ez, ha nem isteni biznisz?! 

5. Mosolygödör műtét

Close up face lips of unrecognizable Indian Arabian woman girl female lady smiling smile sensuality plastic surgery beauty lipstick make up health medicine cropped view indoors feminine cosmetology
Manapság könnyebben elérhetjük az áhított mosolyt, mint valaha. 
Forrás: Shutterstock

Nincs is szexibb egy cuki grübedlinél, ami minden mosolyt még szebbé varázsol, azonban eddig azt gondoltuk, ez csak a genetika ajándéka lehet. Hát, tévedtünk: elég egy kis metszés a száj belsejében és máris kész az igazi hollywoodi mosoly!

6. Hangszalag műtét

Túl mély a hangod, vagy állandóan rád szólnak, hogy ne csipogj? Foglalj időpontot egy jó kis gége botoxra, ami pár metszéssel igazi teleshopos hangot varázsol neked!

