Jenna Ortega: élő rajzfilmfigurává változott a Wednesday sztárja! - VIDEÓ

Hollywood legújabb szépségtrendje egyre több sztárt formál át. Jenna Ortega pedig nem kivétel. Vajon mi áll a drámai Tim Burton karakteré változás mögött?

Jenna Ortega kinézete drasztikusan megváltozott.

Forrás: ImaZinS Editorial

Jenna Ortega megdöbbentő átalakulása − Ettől tuti kiráz a hideg

Jenna Ortega, akit még a You című sorozatban ismertünk meg, mostanra élő rajzfilmfigurává változott.

Csontsovány arc, hatalmas szemek, kissé mélabús tekintet – mintha Tim Burton rajzfilmje lépett volna életre.

A rajongók nem győzik kommentelni a különféle platformokon, hogy „ez már nem az a Jenna”, és aggodalmukat fejezik ki a hollywoodi szépségtrendek kapcsán.

Viszont nem ő az egyetlen. Starlight a The Boys-ból, Selena Gomez vagy Zoe Kravitz is követte az egyen arc és nagy szemek divatját. Hogy ez a drámai változás mennyire plasztikai sebészeti beavatkozás vagy pusztán a fogyás eredménye, az rejtély, de az biztos, hogy Hollywood új ideálja gyorsan terjed.

Akár szeretjük, akár nem, az élő rajzfilmfigurák korszaka itt van. A kérdés már csak az: Jenna Ortega is ezt választotta, vagy csak a trend sodorta el?