Jenna Ortega: élő rajzfilmfigurává változott a Wednesday sztárja! - VIDEÓ

ImaZinS Editorial - The Chosunilbo JNS
wednesday Jenna Ortega Tim Burton
Hajdú Viktória
2025.08.13.
Emlékeztek még a cuki, babaarcú lányra a You-ból? Nos, a Wednesday, Jenna Ortega sztárja most úgy néz ki, mintha egy Tim Burton filmből lépett volna elő.

Hollywood legújabb szépségtrendje egyre több sztárt formál át. Jenna Ortega pedig nem kivétel. Vajon mi áll a drámai Tim Burton karakteré változás mögött? 

Jenna Ortega kinézete drasztikusan megváltozott.
Jenna Ortega kinézete drasztikusan megváltozott. 
Forrás: ImaZinS Editorial

Jenna Ortega megdöbbentő átalakulása − Ettől tuti kiráz a hideg

Jenna Ortega, akit még a You című sorozatban ismertünk meg, mostanra élő rajzfilmfigurává változott. 

Csontsovány arc, hatalmas szemek, kissé mélabús tekintet – mintha Tim Burton rajzfilmje lépett volna életre. 

A rajongók nem győzik kommentelni a különféle platformokon, hogy „ez már nem az a Jenna”, és aggodalmukat fejezik ki a hollywoodi szépségtrendek kapcsán.

Viszont nem ő az egyetlen. Starlight a The Boys-ból, Selena Gomez vagy Zoe Kravitz is követte az egyen arc és nagy szemek divatját. Hogy ez a drámai változás mennyire plasztikai sebészeti beavatkozás vagy pusztán a fogyás eredménye, az rejtély, de az biztos, hogy Hollywood új ideálja gyorsan terjed.

Akár szeretjük, akár nem, az élő rajzfilmfigurák korszaka itt van. A kérdés már csak az: Jenna Ortega is ezt választotta, vagy csak a trend sodorta el?

@life.hu_official

Ijesztően néz ki Jenna Ortega Úgy tűnik, Jenna Ortega is csatlakozott az új hollywoodi trendhez, ami nem biztos, hogy előnyére vált. #life #JennaOrtega #SelenaGomez #ZoeKravitz

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

