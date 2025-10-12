A kutatókat is meglepte: egy pohár ebből az italból sikeresen küzdhet a hasi zsír ellen

Két kutató meglepő felfedezést tett egy ősi, szerzetesek által kifejlesztett teaformulával kapcsolatban. A szakértők szerint a különleges készítmény akár hét kilótól is megszabadíthatja azt, aki fogyasztja, méghozzá mindössze 30 nap alatt. A „csodaszer” ráadásul nemcsak a fogyást segíti elő, hanem a fittséget és az energiaszintet is növeli, miközben küzd a hasi zsír ellen.

Egy szerzetesek által fogyasztott tea segíthet a hasi zsír ellen

Forrás: Digital Vision

A szerzetesek által készített ital hatékony lehet a hasi zsír ellen

Laura és Lena Baier azután kezdett el különböző ősi diéták után kutatni, hogy korábban mindenféle módszerrel próbálkoztak a fogyás érdekében. Végső elkeseredettségükben elkezdtek európai kolostorokat látogatni, ahol egy olyan titokra leltek, amelyért azóta is hálásak. Hogy mi volt ez a titok? Ha egy egetrengető új technológia jár az eszedben, akkor tévedsz. A testvérpár egy speciális gyógynövény-teakeveréket ismert meg az egyik kolostorban, amit a szerzetesek évszázadok óta napi szinten fogyasztanak – írja a YourHealthy. A különleges italkeverék nem csupán egyetlen teát tartalmazott, hanem több különleges gyógynövényt, amelyek mindegyike a test tisztítását és a természetes zsírégetést támogatja.

Erre a kombinációra esküsznek a szerzetesek

A kolostorban élő szerzetesek többféle tea egyidejű fogyasztásával élnek egészséges életet. Laura és Lena elkezdte vizsgálni, hogy pontosan milyen típusú teákat és összetevőket fogyasztanak. Végül arra jutottak, hogy az alábbi három főzet együttes fogyasztása roppant hatékony lehet azok számára, akik fogyni szeretnének:

matcha zöld tea – rengeteg antioxidánst tartalmaz, ami akár 35 százalékkal is fokozhatja a zsírégetést;

máriatövis – támogatja a máj működését, a test elsődleges zsírégető szervét. Egy egészséges máj akár 14 százalékkal is fokozhatja az anyagcserét;

bodzavirág tea – természetes vízhajtó, ami eltávolítja a méreganyagokat és csökkenti a puffadást.

Ezeknek a gyógynövényeknek kombinációja szinergikus hatást kelt – azaz együtt még erőteljesebben fejtik ki a hatásukat, mint külön-külön. Felbátorodva az eredményeken, egyetlen teába sűrítették a jótékony hatásokat. A testvérpár azt gondolja, hogy míg a hagyományos diéták a megszorításra koncentrálnak – kalóriamegvonásra, élelmiszercsoportok kiiktatására vagy különböző étrendek követésére –, addig a gyógynövényekkel „felturbózott”, ősi tea mellett változatos étrendet is folytathatunk.

