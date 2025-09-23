Az orvosok szerint ez lehet a világ legegészségesebb itala – Így készítsd el otthon

Kevés olyan ital van, amely az orvosok és a táplálkozási szakértők dicséretében is fürdőzhet. A zöld tea ezek közé tartozik, az ok pedig igen egyszerű. Nemcsak frissít és kiválóan hidratál, de tele van antioxidánsokkal, támogathatja a szív- és érrendszer egészségét, a bélflórát, és még a testsúlyszabályozásban is segíthet. De mi teszi igazán különlegessé, és hogyan készítsd el úgy, hogy a legtöbbet hozd ki belőle? Most mindenre választ kapsz!

A zöld tea összetevői hosszú távon többek között csökkenthetik a cukorbetegség kialakulását

Forrás: Shutterstock

Miért annyira különleges a zöld tea?

A zöld tea nem csupán egy felkapott, jól hangzó trend, hiszen az orvosok szerint valódi egészségforrás. Ez lehet a világ legegészségesebb itala, állítja a Men'sHealth, amely több szakértőt bevonva vizsgálta a zöld tea szuperképességét. Az egyik Jill Weisenberger cukorbetegség-specialista, aki a zöld teát nagyszerű italnak tartja, és mindenkit arra bátorít, hogy egészsége érdekében fogyassza rendszeresen. Emma Laing, az Academy of Nutrition and Dietetics szakértője arra hívja fel a figyelmet, hogy a zöld tea antioxidáns-tartalma különösen magas, és több kutatás is komoly összefüggést mutatott a fogyasztása és a szívbetegségek, a cukorbetegség, az Alzheimer-kór, sőt bizonyos daganatok kockázatának csökkenése között. Ugyanakkor hozzáteszi: „Önmagában a rendszeres zöld tea fogyasztás nem záloga az egészségnek. További kutatásokra van szükség ahhoz, hogy még pontosabban bizonyítsuk ezeket a hatásokat.”

A funkcionális bélrendszeri egészséggel foglalkozó dietetikus, Paulina Lee kiemeli, hogy a zöld tea polifenoljai ismert antioxidánsként nem csupán gyulladáscsökkentő hatással vannak, de támogatják a bélrendszer egészségét is, mivel táplálják a jótékony baktériumokat.

A zöld tea szinte kalóriamentes, csészénként 15–30 mg koffeint és körülbelül 125 mg antioxidáns tulajdonságú fitokemikáliát tartalmaz. Ezek a vegyületek pedig hozzájárulhatnak a koleszterin, a vérnyomás, a vércukor és a testzsír kontrolljához

— hangsúlyozza Jesse Feder, a StrengthWarehouse szakértője.

A koffein- és tápanyagtartalom attól függően változhat, hogy mennyi ideig áztatják a teát, és hogy teafilterből vagy szálas teából készítik-e az italt. Fontos továbbá megjegyezni, hogy a matcha, a zöldtea-porok, a koffeinmentes teák és a palackozott teaitalok nem rendelkeznek ugyanolyan tápértékprofillal, mint a hagyományosan főzött zöld tea. Az egyéni táplálkozási igények specifikusak, és az életkor, az egészségi állapot, valamint a gyógyszerhasználat alapján változhatnak. Bizonyos gyógyszerek például kölcsönhatásba léphetnek a koffeinnel, ezért ezt mindenképp ajánlott figyelembe venni, mielőtt lefőznéd az első teádat otthon.