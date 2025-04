„Kis híján kiugrottam az ablakon" – Egy apáca kísért a márianosztrai kolostorban?

A márianosztrai kolostor, nemcsak történelmi jelentőségéről híres, hanem egy meglehetősen hátborzongató legendáról is, amely évtizedek óta kísérti a helyieket és a bátor látogatókat. Egy közösségi platform felhasználója nemrég megosztott egy történetet, amely újra fellobbantotta a rejtélyt: vajon valóban egy apáca szelleme bolyong a kolostor falai között?

Szellem – Már többen is beszámoltak, a misztikus apácára hasonlító árnyról, a márianosztrai kolostorban.

A márianosztrai kolostor szelleme – Egy tragikus történet a múltból

A legenda szerint évszázadokkal ezelőtt élt itt egy fiatal apáca, Erzsébet nővér, aki mélyen elkötelezett volt hite iránt. A szóbeszéd szerint azonban szíve egy világi férfi iránt dobogott – egy ifjú katona iránt, aki a közeli erdőkben állomásozott. Amikor titkos kapcsolatuk kitudódott, Erzsébet nővért a kolostor szigorú vezetése szobafogságra ítélte, és azt rebesgetik, hogy soha többé nem hagyhatta el a „celláját”. Egyesek szerint bánatában halt meg, mások szerint a szégyen és a bűntudat vitte sírba.

Egy biztos: halála óta a kolostor falai között furcsa dolgok történnek.

Árnyak a folyosón és suttogások az éjszakában

A márianosztrai kolostorba látogató turisták és néhány bátor szállóvendég már évtizedek óta beszámol arról, hogy éjjelente suttogásokat hallanak, ajtók csapódnak be maguktól, és egy női alak suhant el a faluban. A helyi idegenvezetők közül néhányan meg is esküdtek rá, hogy Erzsébet nővér soha nem hagyta el ezt a helyet – legalábbis spirituális értelemben.

Egy közösségi platform felhasználója, aki az egyik éjszakát a falu egyik vendégházában töltötte, így számolt be tapasztalatairól:



„Nem vagyok az a különösebben ijedős típus, de amikor hajnali háromkor felébredtem arra, hogy valaki suttog a szobában, kis híján kiugrottam az ablakon. Persze senki nem volt ott – legalábbis senki élő.”

A poszt alatt sorra jelentkeztek azok, akik szintén furcsa jelenségeket tapasztaltak. Egy másik hozzászóló arról számolt be, hogy az egyik éjjel a templomi folyosón egy hosszú fekete ruhás árnyalak suhant el előtte, majd eltűnt a faluban - azóta a poszt el is tűnt a közösségi platformról.