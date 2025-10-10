Jonah Hilll vékonyabb, mint valaha: az egykor 120 kilós színészre rá sem lehet ismerni – FOTÓ

Jonah Hill hosszú éveken keresztül küzdött a testsúlyával, mostanra azonban úgy tűnik, magára talált. Életmódot váltott, bokszedzésekre jár, fut, odafigyel arra, hogy mit eszik, és mentális egészségére is nagy hangsúlyt fektet.
Jonah Hill 2018-ban azt mondta, hogy „mindenkinek van egy képe magáról, amit szégyell”, számára ez a 14 éves önmaga, a túlsúlyos, pattanásos, szerethetetlen kisfiú, akit környezete kövérnek, undorítónak és csúnyának nevezett. Súlya folyton ingadozott, a legrosszabb időszakában kb. 127 kg-ot nyomott. 2011-ben kezdett komolyabban fogyózni, miután a Pénzcsináló forgatása alatt Brad Pitt ösztönözésére életmódváltásba fogott.
A színész 18 kilót adott le egy táplálkozási szakértő segítségével, aki átalakította az étrendjét. „Bárcsak mondhatnám, hogy varázspirulát szedtem, de egyszerűen dietetikushoz fordultam, aki megmondta, mit egyek. Rájöttem, hogy a japán ételek nagyon sokat segítenek” – mondta 2012-ben az ABC Newsnak. A mozgást futással kezdte, később fekvőtámaszokat is beiktatott: napi tízzel indult, végül eljutott a napi százig.
Jonah Hill többször elmondta, nagyon nehezen mond le a sörről. „Még mindig iszom sört – ez az én gyenge pontom. Ha nem iszom, nagyon lefogyok, ha igen, kicsit visszaszedek.” A testsúly kérdése szerinte a komikusi imidzsével is összefüggött: „Az egészségesebb életmód az érettséggel együtt jött, de nehéz, mert az emberek azt akarják, hogy olyan maradj, amilyennek megismertek” – mondta 2011-ben.
2016-ban Jonah Hill visszahízott a Haverok fegyverben című film kedvéért. A premier után barátját, Channing Tatumot hívta tanácsért: „Ha kevesebbet eszem és edzőhöz járok, jó formába kerülök?” – idézte fel egy évvel később Jimmy Fallon műsorában. Tatum válasza nyers, de egyenes volt: „Igen, persze. Ez a világ legegyszerűbb dolga.” Hill ezután bokszolni kezdett, profi edzővel dolgozott.
2021-ben – egy később törölt – Instagram-bejegyzésben vallott arról, hogy a harmincas évei közepéig még a családja előtt sem vette le a pólóját a medencénél. „Valószínűleg hamarabb megtettem volna, ha gyerekkori bizonytalanságaimat nem súlyosbítja a sajtó éveken át tartó nyilvános gúnyolódása” – írta. „37 éves vagyok, és végre szeretem és elfogadom magam.”
A 2023-as A Phil Stutz-módszer című Netflix-dokumentumfilmben terapeutájával, Phil Stutz-cal beszélgetve úgy fogalmazott: gyerekkorában a diétát és a mozgást annak kapcsán emlegették neki, mintha valami baj lenne a külsejével, holott senki nem mondta, hogy ezek a dolgok a mentális egészsége miatt is fontosak. „A gyerekkori túlsúly komolyan tönkretett… belül még mindig az a 14 éves, duci és nem kívánatos fiú vagyok. A munka lassan elvezet oda, hogy rájöjjek: ilyen kinézettel is lehet valaki nagyszerű – de ez még mindig nagyon nehéz.”
2022-ben jelezte: nem vesz részt a filmjei promóciójában, mert a nyilvános szereplések súlyosbítják a szorongását. „Rájöttem, hogy közel 20 éve küzdök pánikrohamokkal, amelyeket a médiamegjelenések csak rontanak. Nem lesz promókörút – ez a fontos lépés önmagam védelmében.”
Jonah Hill fogyása mögött tehát nem egy csodamódszer áll, hanem évek kitartó munkája: tudatos táplálkozás (különösen a japán konyha), fokozatosan felépített edzés, valamint a mentális egészség előtérbe helyezése. Hill története egyszerre jól mutatja, hogy az önelfogadás sokszor tovább tart, mint bármely diéta.
