Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi először mutatták meg kislányukat – meghitt családi fotót posztoltak

A 21 éves Millie Bobby Brown október 9-én, csütörtökön egy fotósorozatot tett közzé Instagramon: az egyik képen a színésznő és a férje látható, amint kislámyukkal összebújnak. Sajnos a baba arcát a színésznő kitakarta. A bejegyzéshez mindössze ennyit írt: „My t swift october” azaz „az én édes októberem".

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi a kislányukkal

Forrás: Instagram

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi nyáron fogadták örökbe kislányukat

A pár augusztusban jelentette be, hogy örökbefogadás útján család lettek, egy kislány érkezett hozzájuk. „Ezen a nyáron örökbe fogadtuk kedves kislányunkat. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy békében és magánéletünk megőrzése mellett kezdhetjük meg ezt a gyönyörű új fejezetet a szülői életünkben. És így hárman lettünk.” – fogalmazott akkor Millie Bobby Brown az Instagramon.

A színésznő és Jake Bongiovi kapcsolata 2021 júniusában került a nyilvánosságra, miután Bongiovi közös szelfit posztolt. A sztárpár az Instagramon ismerkedett meg, Millie Bobby Brown 2022-ben a Wirednek elmondta, hogy egy ideig barátok voltak, mielőtt randizni kezdtek. A pár 2024 májusában titokban házasodott össze.

Szeptember végén Jake Bongiovi édesapja, a 63 éves Jon Bon Jovi egy podcastben beszélt fia és Brown kapcsolatáról, valamint arról, milyen érzés számára a nagyszülőség. „Őrült, de nagyszerű. Csodálatos” – mondta. Hozzátette: „Örökbe fogadtak egy kislányt, és mi természetesen megismerkedtünk a babával, aki azonnal az unokánk lett.” A zenész szerint a családot lenyűgözte a kislány: „Gyönyörű, minden nap szeretnék képeket látni róla. Máris olyan vagyok, mint egy nyűgös öregember. De ez klassz.”