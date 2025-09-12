Channing Tatum először mutatta meg 19 évvel fiatalabb barátnőjét - Fotó!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 12., péntek

2025.09.12.
Igaznak bizonyultak a pletykák: újra szerelmes a Magic Mike szívtiprója. Channing Tatum a lányával Everly-vel és a fiatal barátnőjével Inka Williams-sel látogatott ki az új filmje premierjére.

A szakmai- és a magánéletével is elégedett lehet Channing Tatum az elmúlt hónapokban. Nem elég, hogy a színész sorra kapja a felkéréseket, nemrég kiderült, hogy egy 19 évvel fiatalabb hölgy személyében újra rátalált a szerelem. A Magic Mike 45 éves sztárja, és a 26 éves barátnője Inka Williams most először mutatkozott együtt a vörös szőnyegen, miután néhány héttel ezelőtt pletykák kaptak szárnyra arról, hogy újra párkapcsolatban él a sármos színész. 

Channing Tatum újra szerelmes: egy 19 évvel fiatalabb nő mellett találta meg a boldogságot
Channing Tatum újra szerelmes: egy 19 évvel fiatalabb nő mellett találta meg a boldogságot
Forrás: AFP

Channing Tatum lánya és az új párja jó viszonyt ápol egymással

A jó híreknek még mindig nincs vége: a képek alapján Channing Tatum tinédzser lánya Everly és Inka kifejezetten jó viszonyt ápol egymással. A háromfős csapat ugyanis közösen érkezett meg Tatum új fimje a Demon Slayer: Infinity Castle premierjére - szúrta ki a PageSix. Az alkotás egy animefilm ,amelyben a színész az egyik főszereplő hangját szolgáltatta. Itt készült róluk az a csapatfotó, amelyen a világsztár lánya és az új barátnője egymást átkarolva pózol a fotósoknak. Ezen képen balról a második helyen áll Tatum barátnője, mellette pedig egy kék fodros ruhában a színész 12 éves lánya Everly látható:

Channing Tatum és a 12 éves lánya még közös fotókra is összeállt a fotósok kedvéért, így mindenki láthatta, hogy a tinédzser kiköpött édesapja:

Everly Tatum édesanyja Jenna Dewan, akivel a színész 2006-ban a Step Up forgatásán találkozott. 2009-ben házasodtak össze. 2018-ban bejelentették, hogy különválnak - a válás jogilag csak 2024-ben zárult le.

