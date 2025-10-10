Angelina Jolie évek óta nem tette be a lábát a Château Miraval birtokra: azt mondja, szörnyűségek történtek ott

A People magazin által megszerzett, a Los Angeles megyei bíróságra benyújtott dokumentumok szerint az 50 éves Angelina Jolie azt állítja, hogy a 61 éves Brad Pittnek „átadta a Los Angeles-i és a Miraval-i családi otthonaik ellenőrzési és teljes lakhatási jogát, kompenzáció igénye nélkül, abban bízva, hogy ez végre megnyugvást hoz a kapcsolatukat a „nehéz és traumatikus” időszak után. „A gyerekekkel nem tettük be a lábunkat az ingatlanba, mivel az a váláshoz vezető fájdalmas eseményekhez kapcsolódik” – áll a beadványban. Jolie azt írja, a válás után azonnal új otthont keresett magának és a gyerekeknek, előbb bérelt, majd olyan házat vásárolt, amely Brad Pitt lakhelyéhez közel van, hogy az apa részt vehessen a gyerekek mindennapjaiban. Hozzátette: megtakarításait a Château Miravalba fektette, ennek ellenére „nem kért Bradtől tartásdíjat vagy bármilyen más anyagi támogatást”.

Angelina Jolie ellen ellenkérelmet nyújtott be Brad Pittnek

Forrás: Getty Images North America

Angelina Jolie és Brad Pitt nem tud megegyezni a birtokkal kapcsolatban

Angelina Jolie és Brad Pitt hat gyermeket nevelt: Maddoxot (24), Paxot (21), Zaharát (20), Shiloh-t (19) és az ikreket, Vivienne-t és Knoxot (17). A sztárpár 2016-ban vált szét 12 együtt töltött év után. Hosszan elhúzódó válásukat 2024 decemberében véglegesítették, a Château Miraval körüli jogi vita azonban még most is folyik. A konfliktus gyökere, hogy Angelina Jolie 2021-ben eladta a borászatban lévő részesedését. Brad Pitt 2022 februárjában pert indított emiatt, mondván: korábbi megállapodásuk szerint egyikük sem adhatott volna el részesedést a másik jóváhagyása nélkül. Jolie 2022 szeptemberében ellenkérelmet nyújtott be, azt állítva, hogy Pitt „bosszúból háborút folytat ellene”.

Angeina Jolie a friss, október 6-i beadványban úgy fogalmaz: a borászat „az egyik első, jelentős befektetés volt közös életük alatt”, ez volt a családi életük központja. „Ott házasodtunk össze, ott töltöttem a terhességem egy részét, és ide hoztam haza a kórházból ikergyermekeinket. Nehéz volt ilyen hirtelen szakítani az otthonommal és az emlékeimmel, és különösen nehéz volt a gyermekek számára, hogy életük ilyen mértékben felborult.”