Meghan Markle azt hitte, újra a Brilliáns elmékben van: gála helyett a bíróságra öltözött

New York meghan markle kosztüm Harry herceg
Horváth Angéla
2025.10.10.
Meghan Markle letisztult, fekete nadrágkosztümöt viselt a minap New Yorkban. Harry herceggel együtt humanitárius díjat vehetett át, ám a hercegné inkább úgy nézett ki, mint aki a bíróságra öltözött.

Pár napja Párizsban, a divathéten tűnt fel Sussex hercegnéje, most pedig New Yorkban vonult a vörös szőnyegen. Férjével, Harry herceggel a Project Healthy Minds gáláján vettek részt, ahol a humanitáriusai díjjal tüntették ki őket. Meghan Markle minimalista, teljesen fekete Armani nadrágkosztümben érkezett, Harry pedig klasszikus fekete öltönyt viselt. Öltözéke – a dekoltázst leszámítva – inkább illett volna egy bírósági perhez, mint a gálaestre. 

Meghan Markle inkább öltözött pereskedéshez, mint jótékonységi gálára
Forrás: Getty Images

Meghan Markle a minimalizmus híve

Meghan Markle a haját laza lófarokba fogta, outfitjét pedig pedig egy markáns aranylánccal egészítette ki. Még a táskája sem vitt játékosságot a szettbe, az is  fekete volt. Harry herceg fehér inget és fekete nyakkendőt viselt szintén fekete öltönyéhez.

A gála szerveztő a hercegi pár Archewell Alapítványon keresztül végzett munkáját ismerte el. Céljuk, hogy biztonságosabb digitális környezetet teremtsen fiatalok és családjaik számára. Mikor megtudták, hogy ők kapják a kitüntetést, közleményben reagáltak: „Büszkék vagyunk arra, hogy régóta partnerei vagyunk a Project Healthy Mindsnek, és együtt dolgozunk azon, hogy rávilágítsunk korunk egyik legsürgetőbb problémájára.”

Meghan a hét elején még Párizsban tartózkodott, a Balenciaga bemutatóján vett részt a párizsi divathéten, akkor is egy nagyon letisztult, csak fehér kosztümöt viselt. Úgy tűnik, a hercegné újabban a minimalista darabokat kedveli. 

