Forrás: Shutterstock

A víz, mint a szervezet motorja

Testünk megközelítőleg 60%-a vízből áll, így nem meglepő, hogy minden egyes sejtnek, szervnek szüksége van rá a megfelelő működéshez. A víz segíti a vérkeringést, részt vesz a tápanyagok szállításában, támogatja az emésztést, és hozzájárul ahhoz is, hogy a szervezet megszabaduljon a felesleges anyagoktól és méreganyagoktól.

Ha kevés vizet iszunk, hamar jelentkezhetnek a figyelmeztető jelek: fáradtság, fejfájás, koncentrációs zavarok, száraz bőr vagy akár székrekedés. Ami viszont kevésbé ismert, hogy a nem megfelelő folyadékbevitel a húgyúti fertőzések kockázatát is növeli.

Hogyan védi a víz a húgyutakat?

A hólyaghurut, vagyis a felfázásként emlegetett betegség leginkább a fogamzóképes korú nőknél gyakori, és rendkívül kellemetlen tünetekkel jár: gyakori vizelési inger, csípő érzés vizeletürítéskor, alhasi fájdalom. A betegség kialakulásának hátterében legtöbbször baktériumok – például az E. coli nevű bélbaktérium – állnak, amelyek a húgycsövön keresztül vándorolnak fel a húgyhólyagba.

A rendszeres folyadékfogyasztás azért is fontos, mert minden vizeletürítés hozzájárul ahhoz, hogy a hólyag „átmosódjon”, így a kórokozóknak kevesebb esélyük van megtapadni a hólyag falán és el-, illetve tovább szaporodni. Minél gyakrabban fogyasztunk folyadékot, annál gyakrabban ürül a hólyag, és annál gyorsabban szabadulunk meg a potenciális kórokozóktól.

Hirdetés

Mennyi vizet érdemes inni?

A legtöbb szakértő napi 2–2,5 liter folyadékot ajánl felnőtteknek, de ez függ a testtömegtől, az életmódtól és az időjárástól is. Sportolás, szaunázás vagy forró napok esetén ennél többre is szükség lehet.

Fontos azonban, hogy a bevitt folyadék ne cukros üdítőkből, hanem inkább tiszta vízből, cukormentes gyógyteákból és magas víztartalmú ételekből – például uborkából, görögdinnyéből vagy levesekből – származzon.

Tippek, hogy könnyebb legyen a rendszeres ivás:

Kezdd a napot vízzel! Ébredés után igyál meg egy pohár vizet – beindítja az anyagcserét.

Mindig legyen kéznél kulacs. Ha ott van előtted, ösztönösen többször kortyolsz.