A víz, mint a szervezet motorja
Testünk megközelítőleg 60%-a vízből áll, így nem meglepő, hogy minden egyes sejtnek, szervnek szüksége van rá a megfelelő működéshez. A víz segíti a vérkeringést, részt vesz a tápanyagok szállításában, támogatja az emésztést, és hozzájárul ahhoz is, hogy a szervezet megszabaduljon a felesleges anyagoktól és méreganyagoktól.
Ha kevés vizet iszunk, hamar jelentkezhetnek a figyelmeztető jelek: fáradtság, fejfájás, koncentrációs zavarok, száraz bőr vagy akár székrekedés. Ami viszont kevésbé ismert, hogy a nem megfelelő folyadékbevitel a húgyúti fertőzések kockázatát is növeli.
Hogyan védi a víz a húgyutakat?
A hólyaghurut, vagyis a felfázásként emlegetett betegség leginkább a fogamzóképes korú nőknél gyakori, és rendkívül kellemetlen tünetekkel jár: gyakori vizelési inger, csípő érzés vizeletürítéskor, alhasi fájdalom. A betegség kialakulásának hátterében legtöbbször baktériumok – például az E. coli nevű bélbaktérium – állnak, amelyek a húgycsövön keresztül vándorolnak fel a húgyhólyagba.
A rendszeres folyadékfogyasztás azért is fontos, mert minden vizeletürítés hozzájárul ahhoz, hogy a hólyag „átmosódjon”, így a kórokozóknak kevesebb esélyük van megtapadni a hólyag falán és el-, illetve tovább szaporodni. Minél gyakrabban fogyasztunk folyadékot, annál gyakrabban ürül a hólyag, és annál gyorsabban szabadulunk meg a potenciális kórokozóktól.
Mennyi vizet érdemes inni?
A legtöbb szakértő napi 2–2,5 liter folyadékot ajánl felnőtteknek, de ez függ a testtömegtől, az életmódtól és az időjárástól is. Sportolás, szaunázás vagy forró napok esetén ennél többre is szükség lehet.
Fontos azonban, hogy a bevitt folyadék ne cukros üdítőkből, hanem inkább tiszta vízből, cukormentes gyógyteákból és magas víztartalmú ételekből – például uborkából, görögdinnyéből vagy levesekből – származzon.
Tippek, hogy könnyebb legyen a rendszeres ivás:
Kezdd a napot vízzel! Ébredés után igyál meg egy pohár vizet – beindítja az anyagcserét.
Mindig legyen kéznél kulacs. Ha ott van előtted, ösztönösen többször kortyolsz.
Állíts be emlékeztetőt! Akár telefonos applikációval, akár post-ittel, így nem felejted el.
Tedd ízletessé! Dobd fel a vizet friss citrommal, uborkával vagy bogyós gyümölcsökkel.
Ne várd meg a szomjúságot! Ez már a szervezet vészjelzése, hogy túl későn pótolod a folyadékot.
Felfázást megelőző tippek
A vízfogyasztás mellett apró szokásokkal tovább csökkentheted a hólyaghurut kockázatát:
- ne tartsd vissza a vizeletet,
- mindig öltözz az időjárásnak megfelelően (a hideg, nedves ruha felerősítheti a panaszokat),
- figyelj a megfelelő intimhigiéniára.
