Kiderült: ezért gyógyulnak fel hamarabb az influenzából a Z generációsok

Most, hogy beköszöntött a megfázás és az influenza szezonja, sorra találkozhatunk immunerősítő receptekkel és természetes gyógymódokkal. A Z generáció azonban olyan módszert alkalmaz az ilyen típusú betegségek kezelésére, amelyre sokan vágyunk ugyan, de valamiért mégsem tesszük, szinte soha.

A boomerek és a Z generáció tagjai teljesen másként kezelik a megfázást és az influenzát

Forrás: Shutterstock

Az influenza kezelése Z generációs módszerrel

Már korábban is sok mindenben tapasztalhattuk, de most végérvényesen kijelenthetjük, hogy a Z generáció tényleg mindent másként csinál. Ez megfigyelhető az étkezési szokásaikban is, hiszen jobban odafigyelnek, hogy többségében egészséges ételeket és italokat fogyasszanak. Ez pedig természetesen járul hozzá az immunrendszerük támogatásához. Azonban nem arról van szó, hogy kevésbé lennének hajlamosak elkapni az őszi vagy téli szezonális betegségeket. Egészen más oka van annak, hogy hamarabb felépülnek egy megfázásból vagy influenzából.

Miközben a boomerek, sőt, még az Y és X generáció tagjai is gyakran dolgoznak betegen, addig a mai fiatalság egy teljesen más stratégiát alkalmaz. a korábbi generációk még abban a munkakörnyezetben szocializálódtak, ahol nem volt kifogás egy is torokfájás, orrfolyás vagy hőemelkedés. Ráadásul azokban a munkakörökben, ahol otthonról is elvégezhetőek a napi feladatok, egyre ritkábban vesznek ki betegszabadságot. Hiszen egy kis gyógyszer, köntös és forró tea pont ad annyit erőt, hogy laptoppal az ölükben is lehozzák a napot.

A 18–28 évesek azonban másként vélekednek. Egy 2000 felnőtt bevonásával végzett felmérésből az derült ki, hogy a fiatalok több mint fele vesz ki gond nélkül pár nap pihenőt, ha ledönti a lábáról az influenza, szemben a 61 és 79 év közötti boomerekkel, akiknek kevesebb mint egyharmada dönt vagy döntött hasonlóan — írja a The Sun. Sőt, az influenza kezelése a Z generáció tagjainál másban is megnyilvánul. Betegség alatt ugyanis többségük kerüli a társasági életet, a testmozgást és a házimunkát is. Emiatt pedig egyáltalán nem éreznek bűntudatot, nem tartják magukat lustának, 83 százalékuk pedig kifejezetten azon az állásponton van, hogy az ilyen fokú lelassulás felgyorsítja a felépülést.