Kiderült: ezért gyógyulnak fel hamarabb az influenzából a Z generációsok

Most, hogy beköszöntött a megfázás és az influenza szezonja, sorra találkozhatunk immunerősítő receptekkel és természetes gyógymódokkal. A Z generáció azonban olyan módszert alkalmaz az ilyen típusú betegségek kezelésére, amelyre sokan vágyunk ugyan, de valamiért mégsem tesszük, szinte soha.
Az influenza kezelése Z generációs módszerrel
Már korábban is sok mindenben tapasztalhattuk, de most végérvényesen kijelenthetjük, hogy a Z generáció tényleg mindent másként csinál. Ez megfigyelhető az étkezési szokásaikban is, hiszen jobban odafigyelnek, hogy többségében egészséges ételeket és italokat fogyasszanak. Ez pedig természetesen járul hozzá az immunrendszerük támogatásához. Azonban nem arról van szó, hogy kevésbé lennének hajlamosak elkapni az őszi vagy téli szezonális betegségeket. Egészen más oka van annak, hogy hamarabb felépülnek egy megfázásból vagy influenzából.
Miközben a boomerek, sőt, még az Y és X generáció tagjai is gyakran dolgoznak betegen, addig a mai fiatalság egy teljesen más stratégiát alkalmaz. a korábbi generációk még abban a munkakörnyezetben szocializálódtak, ahol nem volt kifogás egy is torokfájás, orrfolyás vagy hőemelkedés. Ráadásul azokban a munkakörökben, ahol otthonról is elvégezhetőek a napi feladatok, egyre ritkábban vesznek ki betegszabadságot. Hiszen egy kis gyógyszer, köntös és forró tea pont ad annyit erőt, hogy laptoppal az ölükben is lehozzák a napot.
A 18–28 évesek azonban másként vélekednek. Egy 2000 felnőtt bevonásával végzett felmérésből az derült ki, hogy a fiatalok több mint fele vesz ki gond nélkül pár nap pihenőt, ha ledönti a lábáról az influenza, szemben a 61 és 79 év közötti boomerekkel, akiknek kevesebb mint egyharmada dönt vagy döntött hasonlóan — írja a The Sun. Sőt, az influenza kezelése a Z generáció tagjainál másban is megnyilvánul. Betegség alatt ugyanis többségük kerüli a társasági életet, a testmozgást és a házimunkát is. Emiatt pedig egyáltalán nem éreznek bűntudatot, nem tartják magukat lustának, 83 százalékuk pedig kifejezetten azon az állásponton van, hogy az ilyen fokú lelassulás felgyorsítja a felépülést.
Az idősebbek nem szívesen mennek betegszabira
Ezzel szemben a megkérdezett boomerek kevesebb mint fele enged meg magának több pihenést, ha beteg lesz. Sőt, az idősebbek 45 százaléka elismerte, hogy kifejezetten rosszul érzik magukat, ha betegszabadságra kell menniük, negyedük pedig egyenesen szorong, hogy emiatt a főnökük neheztelni fog rájuk. Gondoljunk csak arra, hogy mikor láttuk a nagyszüleinket vagy akár a szüleinket egész nap az ágyban feküdni? Főként a boomerek generációjára jellemző, hogy csak akkor érzik magukat hasznosnak, ha valamit csinálnak: ellátják a gyerekeket, intézik a háztartás, szerelik az autót, rendezik a kertet.
A Z-generáció úgy tartja, hogy az öngondoskodás nem luxus, hanem a test és a lélek alapvető szükséglete.
Dr. Roger Henderson háziorvos szerint megnyugtató, hogy egyre többen adnak maguknak időt és teret ahhoz, hogy egy-egy betegségből felépüljenek. Úgy véli, ebben a Z generáció jó példát mutat. Az orvos elmondta, hogy a megfázás és influenza kezelése sokkal könnyebben megy, ha a beteg sokat pihen és eleget hidratál.
Az olyan kis rituálék is nagy változást hozhatnak, mint például az inhalálás, a meleg fürdők, de az éjszakai tüneteket a párnák felpolcolása is enyhítheti. Ez a fajta öngondoskodás pedig rengeteget segít a megfázásos és influenzás időszakban, hogy jobban érezzük magunkat.
Elérkezett tehát az idő, hogy ne akarjunk mindent lábon kihordani, és a munka hőseiként még lázasan, begyógyszerezve is dolgozni. Tegyük félre a generációs különbségeket, és vegyünk példát a Z generáció hozzáállásáról. Betegen pihenjünk, és engedjük, hogy a szervezetünk csak a gyógyulásra koncentráljon.