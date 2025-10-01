Íratlan irodai etikett, avagy így kerüld el, hogy nálatok forgassák az Összeomlás remake-jét

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Biztosan te is tudnál olyan irodai szokást mondani, ami idővel bárkiből képes lenne kihozni az ámokfutó őrületet. Mutatjuk, hogy szerintünk milyen megbocsáthatatlan tettekkel mérgezik az idegesítő munkatársak a munkahelyi légkört.

Az irodai közeg olyan, mint egy mikrotársadalom. Megvannak a maga törvényei. Reggeltől délutánig együtt élünk, nevetünk, bosszankodunk, kávézgatunk és persze dolgozunk. Ám hiába a nagy összetartás, a munkahelyi légkört pár aprónak tűnő szokás és gesztus is képes megmérgezni. 

A munkahelyi légkört nagyban rombolják az idegesítő munkatársak
Zajszennyezés, kellemetlen szagok és irritáló viselkedés - ezek mind a munkahelyi légkört megkeserítő kollégák számlájára írhatóak.
Forrás: Shutterstock

Munkahelyi íratlan szabályok, avagy házirend az irodában

Mondhatod, hogy túl érzékeny vagyok, de ezeket az intelmeket nem egyedül gyűjtöttem össze. Hosszú évek tapasztalata, valamint jó pár volt kollégám szavai fognak visszhangozni. Lássuk hát, mik azok a gyűlöletes szokások, amikkel egy idegesítő munkatárs megkeserítheti az életünket.

1. Ne egyél az asztalodnál!

Nem arról van szó, hogy egy kis nasi nem fér bele, de ha magad elé veszed a tonhalsalátádat vagy elkezded mustárba tunkolni a sült kolbászt az asztalodnál ülve, akkor már felmerül pár kérdés. Egyrészt az erős szagú ételek másokat zavarhatnak, másrészt ezeket azért nem lehet csendben enni. Ott az ebédlő, kifejezetten erre lett kitalálva. Kérlek, használd ki, és ott fogyaszd el az ebédedet!

2. Halkítsd le a mobilodat!

Értem én, hogy nem akarod lenémítani, mert hívhat az anyukád, a gyereked, a párod, de egy zárt térben nem hiszem, hogy szükséges az utcai hangerő. Pláne ne legyen brutál hangos csengőhangod úgy, hogy rendre az asztalodon hagyod, miközben te emeleteket átívelő ügyeket intézel. Nem csak zavaró a folyamatos pittyegés és zenélgetés, de egy elmélyült munkafolyamatból még ki is tudja zökkenteni a kollégáidat. Egyszerűen rém illetlen ezzel mérgezni a munkahelyi légkört. Kérlek, ne csináld!

A munkahely tele van stresszel, de ezt még tudja tetézni egy idegesítő munkatárs.
Nem elég a munka miatti nyomás, még egy idegesítő munkatárs is megkeseríti a mindennapjaidat?
Forrás: Shutterstock

3. Ne legyél zajgenerátor

Az irodai zajszennyezés nem a visszafogott beszélgetést jelenti, hiszen senki sem várja el, hogy mindenki némán üljön a gépe előtt. De a széknyikorgatás, az asztalcsapkodás, a lábdobogás, a hangos telefonálás – igen, megint visszatértünk a kulturált mobilhasználat hiányára – már egyáltalán nem oké! Persze, mind más ritmusban dolgozunk, másként vagyunk hatékonyak, de nem otthon vagy, itt bizony tekintettel kell lenned másokra is. Kérlek, ne zajongj!

4. Ne gyere be betegen!

Gondolj csak bele, te szívesen ülnél le a fájó torkú, köhögő kollégák közé dolgozni? Egy irodai közegben a légúti betegségek hihetetlen gyorsan terjednek, egy pillanat, és máris az egész emelet betegszabin van. Nem vagyunk már gimnazisták, akiknek jól jön egy kis influenza, hogy kihagyhassák a töri dolgozatot. Így, ha a feladataid lehetővé teszik, kérj home office-t, és kérlek, ne gyere be!

Ha bármelyik pontban is magadra ismertél, ne kapd fel a vizet, csak gondold végig, mennyire igaz rád a tisztelet hiánya. Vajon a melletted ülő munkatársad mennyire jár már közel Michael Douglas karakteréhez az Összeomlás című klasszikusban? 

