Öt ok, amiért a Z generáció tagjaival pokol lehet együtt dolgozni, de sikeres vállalkozók lehetnek

A Z generáció tagjai rendszeresen kapnak hideget és meleget is az idősebb vezetőiktől. Vannak, akik szerint megbízhatatlanok a mai fiatal munkavállalók, nem elég elkötelezettek, és a kényelemre törekszenek a szorgalom helyett. Mások pont azt emelik ki velük kapcsolatban, hogy meglehetősen kreatív megoldásokat fedeznek fel azért, hogy csökkentsék a munkaóráik számát, és növeljék a hatékonyságukat. A 60 plusszosok már hitetlenkedve nézik, hogy a fiatalabbak 2 évente új munkahelyet keresnek, amíg ők egy életet ledolgoztak ugyanott. Mások viszont irigykedve nézik a Zoomereket, akik a jobb lehetőségek érdekében hajlandóak folyamatosan mozgásban lenni és fejleszteni magukat a munkaerőpiacon.

A Z generáció tagjainak nagy része vállalkozóként képzeli el a jövőjét, ez nem véletlen, a beosztotti életforma nem sok Zoomernek válik be

Forrás: Shutterstock

Nézzük milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a Z generáció tagjai, ami rossz alkalmazottá, de sikeres vállalkozóvá teszi őket

Elsőként egy megdöbbentő adattal indítanánk a beszámolónkat: a Square felmérése alapján kiderült, hogy a Z generációsok 84%-a szeretne a jövőben saját céget alapítani. Semelyik korábbi generációban nem volt ennyire magas a vállalkozói ambíció. A YourTango szakértői a kutatáson felbuzdulva összeszedték azokat a képességeket, amelyek birtokában a Z generáció tagjai kiváló vállalkozóvá válhatnak a jövőben. Ezek a tulajdonságok egyben arra is magyarázattal szolgálhatnak, hogy miért rossz alkalmazottak a fiatalok.

Céltudatos tervezés

A Zoomerek szívesen határoznak meg egyértelmű célokat maguknak és a környezetüknek, így sokkal jobban tudnak fókuszálni egy megoldandó problémára. Ez segítené a csapatukat, vagy vállalkozásukat abban, hogy célorientáltan haladjanak a siker felé. Alkalmazottként azonban meglehetősen visszás lehet, ha a főnököd több feladatot oszt rád, te pedig a felaprózódott figyelmeddel nem tudod ezeket megoldani időben.

A munka és a magánélet egyensúlyának fontossága

A Boomerek most biztos jót mosolyogtak magukban: egyensúly persze, soha nem volt még ilyen. Igen, lehet hogy a korábbi évtizedekben a munkáltatóknak nem volt érdekükben, hogy odafigyeljenek a munka és magánélet egyensúlyának megteremtésére, most azonban felnőtt egy generáció, aki követeli magának ezt a privilégiumot és törekszik is a betartatatására. Így az a munkahely, amely nem halad a korral, gyorsan emberhiányban találhatja magát. Talán pont ez a szabadság iránti vágy motiválja a fiatalokat arra, hogy a idővel a saját főnökükké váljanak.

Manapság ez már a munkáltatók érdeke is: amikor a munkavállaló elégedett és boldog, akkor produktívabb, kevesebbszer beteg, szívesebben jár be dolgozni, és kisebb eséllyel hagyja ott a munkahelyét. Ráadásul még a termelékenységére is pozitív hatással lehet

- tette hozzá a lap szakértője.

Az együttműködő és befogadó kultúra

Az egyik legerősebb tulajdonsága a Zoomereknek az, hogy tisztában vannak vele, hogy milyen munkafolyamatokat tudnak egyedül elvégezni, és mihez kell segítséget kérniük. Jól dolgoznak csapatban, szívesen kommunikálnak bárkivel a cégnél, és támogatják a csapatépítő tevékenységeket, aminek hála sokkal jobb közösséggel rendelkező közeget építhetnek fel. Ezzel azonban együtt jár az is, hogy ha nem érzik jól magukat egy csapatban, akkor villámgyorsan váltanak.

Digitális rugalmasság és innováció

Talán ez a képességük szorul a legkevesebb magyarázatra: egy digitális forradalom hajnalán születtek, konkrétan úgy nőttek fel a Z generáció tagja, hogy egyszerre játszottak fakockával és nyomógombos telefonnal. Ennek hála nem félnek a kísérletezéstől, szívesen vesznek részt továbbképzésekben, és nagyra értékelik a mesterséges intelligencia, vagy éppen a számítógép felsőfokú használatát is. Ez a fajta kíváncsiság pedig tökéletes vállalkozót eredményezhet belőlük, azonban egy konzervatív vezető számára rémálom lehet egy Zoomerrel együtt dolgozni.

Folyamatos fejlődés és tanulás fontossága

A Z generációs alkalmazott nem tetteti, hogy mindent tud. Sőt, folyamatosan igényli az új információkat és a fejlődést. Ez rugalmassá teszi őket, ugyanis bármelyik pillanatban történhet olyan dolog, ami miatt munkahelyet, vagy egyenesen lakóhelyet kell változtatniuk. Ez pedig arra ösztönzi őket, hogy mindig naprakész tudással rendelkezzenek, és minél szélesebb körű ismeretekkel rendelkezzenek. A hátránya ennek az, hogy nem szeretik a monotonitást, és gyakran elkalandozik a figyelmük, amikor alkalmazottként olyan feladatot kapnak, amiben nem találnak izgalmas kihívásokat.