Csak egy szék kell hozzá: ebből a 30 másodperces tesztből kiderül, hogy korán fogsz-e meghalni

Képzeld el, hogy az életed hossza azon múlik, hányszor tudsz felállni egy egyszerű konyhaszékből alig fél perc alatt. Őrültségnek hangzik? Pedig a legfrissebb orvosi kutatások szerint ez a pofonegyszerű mozdulatsor a legvéresebb valóság. Nézd meg, mit deríthetsz ki ebből!

Ez az öregedési teszt megmutatja, hogy milyen jövő vár rád!

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Íme a 30 másodperces öregedés teszt

A Journal of Sport and Health Science című szaklapban megjelent új tanulmány rávilágított, hogy a székből való felállás sebessége és ereje közvetlen kapcsolatban áll a korai halálozás kockázatával. Ha ez az érték alacsony, a statisztikák szerint drámaian megnő az esélye annak, hogy az illető idő előtt távozik az élők sorából.

A kutatók 1876, 65 év feletti felnőttet követtek figyelemmel. A feladat mindössze annyi volt, hogy egy székből a lehető legtöbbször álljanak fel és üljenek le 30 másodperc alatt. Ezt követően a kutatók a testsúly, a magasság és a szék magassága alapján kiszámolták a résztvevők relatív erejét. A teszt alapján a résztvevők több mint fele elbukott, a kritikus határérték alatt teljesítettek. Ez a rejtett izomgyengeség sokkal elterjedtebb, mint az időskori általános izomveszteség. A tanulmány arra is rámutatott, hogy a gyenge láb- és törzsizmok egészen másképp keserítik meg a férfiak és a nők életét.

Hogyan hat ez a kutatás a nőkre?

A nők esetében a gyenge felállási erő egyenes utat jelentett a rettegett combnyaktöréshez. Az alacsony pontszámot elérő nők körében 3,25-ször gyakoribb volt ez a súlyos, életminőséget rontó sérülés. A szakértők szerint ez a menopauza utáni hormonális változásokkal és a csontsűrűség gyors csökkenésével magyarázható: egyetlen esés is végzetes lehet.

Mi a helyzet a férfiakkal?

A férfiaknál a helyzet másképp festett: náluk a gyenge izomerő nem egy konkrét testrészre koncentrálódott, hanem általános egyensúlyvesztéshez vezetett. A gyengén teljesítő férfiak 73%-kal nagyobb eséllyel estek el, és 86%-kal nagyobb valószínűséggel szenvedtek el bármilyen jellegű csonttörést a testük különböző pontjain.

Mit tanultunk ebből?

A legfontosabb tanulság, hogy az öregedés nem egyenlő a tehetetlenséggel, és az izomerőnk megtartása szó szerint élet-halál kérdése is lehet. A testünk fizikai ereje, különösen a lábak és a törzs stabilitása nemcsak a mindennapi kényelmet szolgálja, hanem a legfőbb védőbástyánk a halálos esésekkel, a csonttörésekkel és a korai elhalálozással szemben. Soha nem késő elkezdeni a mozgást: a guggolások, a rendszeres séta és a szakember által irányított erősítő edzések éveket, sőt évtizedeket adhatnak hozzá az életedhez!