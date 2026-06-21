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Csak egy szék kell hozzá: ebből a 30 másodperces tesztből kiderül, hogy korán fogsz-e meghalni

egészség teszt csontsűrűség
Life.hu
2026.06.21.
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Csak egy szék és egy stopper kell hozzá, mégis tűpontosan megjósolhatja, mennyi időd van még hátra. Sokkoló kutatási eredmények láttak napvilágot, amelyek alapjaiban változtatják meg azt, amit az öregedésről és az egészségről gondoltunk!

Képzeld el, hogy az életed hossza azon múlik, hányszor tudsz felállni egy egyszerű konyhaszékből alig fél perc alatt. Őrültségnek hangzik? Pedig a legfrissebb orvosi kutatások szerint ez a pofonegyszerű mozdulatsor a legvéresebb valóság. Nézd meg, mit deríthetsz ki ebből! 

öregedés
Ez az öregedési teszt megmutatja, hogy milyen jövő vár rád!
Forrás: Shutterstock

Íme a 30 másodperces öregedés teszt 

A Journal of Sport and Health Science című szaklapban megjelent új tanulmány rávilágított, hogy a székből való felállás sebessége és ereje közvetlen kapcsolatban áll a korai halálozás kockázatával. Ha ez az érték alacsony, a statisztikák szerint drámaian megnő az esélye annak, hogy az illető idő előtt távozik az élők sorából

A kutatók 1876, 65 év feletti felnőttet követtek figyelemmel. A feladat mindössze annyi volt, hogy egy székből a lehető legtöbbször álljanak fel és üljenek le 30 másodperc alatt. Ezt követően a kutatók a testsúly, a magasság és a szék magassága alapján kiszámolták a résztvevők relatív erejét. A teszt alapján a résztvevők több mint fele elbukott, a kritikus határérték alatt teljesítettek. Ez a rejtett izomgyengeség sokkal elterjedtebb, mint az időskori általános izomveszteség. A tanulmány arra is rámutatott, hogy a gyenge láb- és törzsizmok egészen másképp keserítik meg a férfiak és a nők életét. 

Hogyan hat ez a kutatás a nőkre? 

A nők esetében a gyenge felállási erő egyenes utat jelentett a rettegett combnyaktöréshez. Az alacsony pontszámot elérő nők körében 3,25-ször gyakoribb volt ez a súlyos, életminőséget rontó sérülés. A szakértők szerint ez a menopauza utáni hormonális változásokkal és a csontsűrűség gyors csökkenésével magyarázható: egyetlen esés is végzetes lehet. 

Mi a helyzet a férfiakkal? 

A férfiaknál a helyzet másképp festett: náluk a gyenge izomerő nem egy konkrét testrészre koncentrálódott, hanem általános egyensúlyvesztéshez vezetett. A gyengén teljesítő férfiak 73%-kal nagyobb eséllyel estek el, és 86%-kal nagyobb valószínűséggel szenvedtek el bármilyen jellegű csonttörést a testük különböző pontjain. 

Mit tanultunk ebből? 

A legfontosabb tanulság, hogy az öregedés nem egyenlő a tehetetlenséggel, és az izomerőnk megtartása szó szerint élet-halál kérdése is lehet. A testünk fizikai ereje, különösen a lábak és a törzs stabilitása nemcsak a mindennapi kényelmet szolgálja, hanem a legfőbb védőbástyánk a halálos esésekkel, a csonttörésekkel és a korai elhalálozással szemben. Soha nem késő elkezdeni a mozgást: a guggolások, a rendszeres séta és a szakember által irányított erősítő edzések éveket, sőt évtizedeket adhatnak hozzá az életedhez! 

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