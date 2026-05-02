A hosszú élet titkát sokan keresik, amerikai kutatók viszont most arra jöttek rá, hogyan tudhatjuk meg, mennyi van még hátra. Szerintük egy vizsgálatból bizonyos apró molekulák segítsgévél kimutatható, hogy mennyi ideig élhet még valaki. A felfedezés új korszakot nyithat az öregedés és a betegségek előrejelzésében.

A vérvétel segíthet kideríteni, mennyi van még hátra.

Egy egyszerű vizsgálatból kideríthető, meddig élsz

Az amerikai kutatás szerint egy egyszerű vérvételből is kideríthető, meddig él valaki. Úgy gondolják, hogy a szervezetünkben zajló mikroszkopikus folyamatok – amik eddig szinte láthatatlanok voltak – pontosabb képet adhatnak a várható élettartamról, mint eddig gondolták. A Duke Health és a Minnesotai Egyetem közös kutatása szerint egy új típusú vérteszt olyan biológiai jeleket vizsgál, amelyek akár 86 százalékos pontossággal képesek előre jelezni az idősebb felnőttek rövid távú túlélési esélyeit. A módszer (piRNS -teszt) még kísérleti, de már most komoly figyelmet kapott az orvostudományban, hiszen egy szimpla vérvétel szükséges csak a teszt elvégzéséhez.

A tanulmány szerint egy egyszerű vérvizsgálat segíthet feltárni az életmódbeli hiányosságokat és rávilágít azokra a szükségletekre, amelyek a hosszú élethez nélkülözhetetlenek.

„A piRNS volt a legerősebb előrejelző a várható élettartamra. Többet mond, mint az életkor, az életmód vagy bármely más egészségügyi tényező” – mondta Virginia Byers Kraus, a tanulmány vezető szerzője, a Duke Egyetem orvosi, patológiai és ortopédiai tanszékének professzora.

A kutatók 71 év feletti résztvevők vérmintáit elemezték, és azt találták, hogy bizonyos piRNS-ek alacsonyabb szintje hosszabb túléléssel függ össze. A kutatásban öbb mint 1200 vérmintát elemeztek. Az eredmények szerint a piRNS szintje önmagában 86%-os pontossággal jelezte az elkövetkező két év várható túlélését.